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«Человек-паук: Новый день» заработал рекордные $168 млн за день проката

Это рекорд для всех фильмов киновселенной Marvel

Кассовые сборы фильма «Человек-паук: Новый день» составили 168 млн долларов за первый день проката в США. Отметим, что это исторический рекорд. Фильм обогнал «Мстителей: Финал», которые заработали $157 млн за день в 2019 году.

Компания Sony рассчитывает заработать более $325 млн за первые выходные в США, а также собрать более $1 млрд по всему миру. На данный момент лента «Мстители: Финал» остается рекордсменом по этому показателю – $1,2 млрд за первые выходные.

Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день»
Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день»

«Человек-паук: Новый день», вышедший в прокат 31 июля, получил 91% «свежести» от критиков на Rotten Tomatoes и 98% от зрителей – это самый высокий рейтинг среди всех фильмов Marvel, включая другие проекты о Человеке-пауке.

Многие критики остались довольными историей, которую рассказывают в «Человеке-пауке: Новый день». Они отмечают, что новый фильм с Томом Холландом оправдал ожидания фанатов супергероя.

На Metacritic фильм получил 69 баллов от критиков на основе 44 рецензий.