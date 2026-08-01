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Ариана Гранде напугала поклонников болезненной худобой

Поклонники выразили беспокойство за здоровье знаменитости
Ариана Гранде
Ариана ГрандеИсточник: Legion-Media.ru

Ариана Гранде представила долгожданный видеоклип на трек Petal, сюжет которого строится вокруг напряженной атмосферы на театральном прослушивании. Однако главной темой обсуждения в Сети стал вовсе не кинематографичный сюжет, а внешний вид 33-летней поп-дивы.

В одном из ключевых эпизодов видео Гранде предстает перед строгой комиссией из мужчин в лаконичном топе, обнажающем плечи и ключицы. Экстремально хрупкий силуэт артистки вызвал новую волну серьезного беспокойства среди ее фанатов.

Ариана Гранде, фото: кадр из клипа
Ариана Гранде, фото: кадр из клипа

«Все ребра и кости видны!», «Она экстремально худая, это пугает», «Кажется, что кости вот-вот прорвут кожу, выглядит нездорово», «Кажется, специально так похудеть нельзя, тут что-то не то», — отметили в cети.

В социальных сетях пользователи активно обсуждают, что звезда выглядит изможденной, и призывают ее обратить внимание на здоровье.