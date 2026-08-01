Ариана Гранде напугала поклонников болезненной худобой

Ариана Гранде представила долгожданный видеоклип на трек Petal, сюжет которого строится вокруг напряженной атмосферы на театральном прослушивании. Однако главной темой обсуждения в Сети стал вовсе не кинематографичный сюжет, а внешний вид 33-летней поп-дивы.
В одном из ключевых эпизодов видео Гранде предстает перед строгой комиссией из мужчин в лаконичном топе, обнажающем плечи и ключицы. Экстремально хрупкий силуэт артистки вызвал новую волну серьезного беспокойства среди ее фанатов.
«Все ребра и кости видны!», «Она экстремально худая, это пугает», «Кажется, что кости вот-вот прорвут кожу, выглядит нездорово», «Кажется, специально так похудеть нельзя, тут что-то не то», — отметили в cети.
В социальных сетях пользователи активно обсуждают, что звезда выглядит изможденной, и призывают ее обратить внимание на здоровье.