Ариана Гранде напугала поклонников болезненной худобой

Ариана Гранде представила долгожданный видеоклип на трек Petal, сюжет которого строится вокруг напряженной атмосферы на театральном прослушивании. Однако главной темой обсуждения в Сети стал вовсе не кинематографичный сюжет, а внешний вид 33-летней поп-дивы.