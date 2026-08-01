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Мария Машкова о жизни и работе в США: «Никто не знает, кто я такая»

Актриса поделилась мыслями о своей востребованности в Америке
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Мария Машкова
Мария МашковаИсточник: Legion-Media.ru

Мария Машкова рассказала о том, как преподавание в американском летнем лагере изменило ее жизнь. Своими мыслями дочь Владимира Машкова поделилась в личном блоге.

Актриса призналась, что впервые за долгое время оказалась в среде, где никто не знает ни ее знаменитой фамилии, ни ее актерского прошлого. «Я захожу в класс без своей биографии — студенты даже не представляют, где я снималась или почему оказалась в Америке», — сказала Машкова на камеру.

По ее словам, именно в общении с учениками на равных она нашла подлинное признание и почувствовала свою востребованность: «Студенты говорят, что я изменила их жизнь, они чувствуют себя талантливыми и нужными. Но оказалось, что это они изменили мою жизнь».

Мария Машкова
Мария Машкова

«Главное, я поняла, что я справлюсь. Вот здесь, в Америке. И не потому, что у меня обязательно случится карьера, я опять стану известной. Может быть, я вообще никогда больше не буду сниматься», — заявила Машкова, отметив, что гордится собой.

Напомним, Мария Машкова перебралась в США несколько лет назад. После эмиграции она прекратила общение со знаменитым отцом, объяснив это принципиальными разногласиями в жизненных позициях.

Ранее Машкова показала редкое фото с повзрослевшими дочерями.