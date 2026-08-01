Мария Машкова о жизни и работе в США: «Никто не знает, кто я такая»

Мария Машкова рассказала о том, как преподавание в американском летнем лагере изменило ее жизнь. Своими мыслями дочь Владимира Машкова поделилась в личном блоге.
Актриса призналась, что впервые за долгое время оказалась в среде, где никто не знает ни ее знаменитой фамилии, ни ее актерского прошлого. «Я захожу в класс без своей биографии — студенты даже не представляют, где я снималась или почему оказалась в Америке», — сказала Машкова на камеру.
По ее словам, именно в общении с учениками на равных она нашла подлинное признание и почувствовала свою востребованность: «Студенты говорят, что я изменила их жизнь, они чувствуют себя талантливыми и нужными. Но оказалось, что это они изменили мою жизнь».
«Главное, я поняла, что я справлюсь. Вот здесь, в Америке. И не потому, что у меня обязательно случится карьера, я опять стану известной. Может быть, я вообще никогда больше не буду сниматься», — заявила Машкова, отметив, что гордится собой.
Напомним, Мария Машкова перебралась в США несколько лет назад. После эмиграции она прекратила общение со знаменитым отцом, объяснив это принципиальными разногласиями в жизненных позициях.
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