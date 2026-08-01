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Двухлетняя дочь Роберта Паттинсона называет его «папа Бэтмен»

Невеста Роберта Паттинсона раскрыла семейное прозвище актера
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус с дочерью
Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус с дочерьюИсточник: Legion-Media.ru

Невеста Роберта Паттинсона, актриса и певица Сьюки Уотерхаус, раскрыла, какое прозвище дала отцу их двухлетняя дочь. Об этом она рассказала в подкасте And The Writer Is.

Оказалось, малышка называет 40-летнего актера «папа Бэтмен». Все дело в том, что сейчас Паттинсон занят на съемках фильма «Бэтмен 2» Мэтта Ривза и регулярно общается с семьей по видеосвязи прямо в гриме.

По словам Уотерхаус, девочка уже привыкла к необычному виду отца и не обращает внимания на его пугающий внешний вид.

Роберт Паттинсон с дочерью
Роберт Паттинсон с дочерьюИсточник: Legion-Media.ru

«Сегодня она разговаривала с папой, который был весь в крови и с огромными темными кругами вокруг глаз. Мы просто такие: "Все в порядке"», — со смехом рассказала возлюбленная Паттинсона.

Недавно стало известно, что пара планирует перевезти дочь из Лос-Анджелеса в Лондон — в родной город родителей, однако этот процесс откладывается из-за плотного съемочного графика Паттинсона. В частности, премьера «Бэтмена 2» с актером была перенесена на 2028 год из-за задержек в производстве.