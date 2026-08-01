Звезда сериалов «Казанова» и «Золотое дно» Ворожищева во второй раз стала мамой

39-летняя актриса, не скрывавшая беременность, выложила в соцсетях снимки с прогулки в кругу семьи. На фотографиях она запечатлена вместе с мужем и новорожденным сыном. На кадрах видно, как старший сын актрисы, семилетний Лука, с гордостью везет коляску с младшим братом.