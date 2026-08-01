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Звезда сериалов «Казанова» и «Золотое дно» Ворожищева во второй раз стала мамой

Актриса сообщила о пополнении в семье
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Марина Ворожищева на закрытии ММКФ-2026, фото: пресс-служба
Марина Ворожищева на закрытии ММКФ-2026, фото: пресс-служба

Звезда сериалов «Золотое дно» и «Казанова» Марина Ворожищева сообщила поклонникам радостную новость: она снова стала мамой.

39-летняя актриса, не скрывавшая беременность, выложила в соцсетях снимки с прогулки в кругу семьи. На фотографиях она запечатлена вместе с мужем и новорожденным сыном. На кадрах видно, как старший сын актрисы, семилетний Лука, с гордостью везет коляску с младшим братом.

Марина Ворожищева с мужем и детьми, фото: соцсети
Марина Ворожищева с мужем и детьми, фото: соцсети

Ворожищева уточнила, что малыш родился еще 27 июля, но супруги решили не привлекать внимание к этому событию.

«Первая прогулка с парнем, который родился 27.07», — подписала снимки звезда.

Поздравления артистке направили ее коллеги: Максим Виторган, Юлия Снигирь, Глафира Тарханова и другие. Фанаты также оставили теплые комментарии: «Какое счастье! Крепкого здоровья малышу!», «Марина, ты супервуман! Прекрасна, как будто из санатория, а не после рождения человека».

Напомним, Марина Ворожищева замужем за режиссером Ильей Ермоловым. 