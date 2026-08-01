Звезда сериалов «Казанова» и «Золотое дно» Ворожищева во второй раз стала мамой

Звезда сериалов «Золотое дно» и «Казанова» Марина Ворожищева сообщила поклонникам радостную новость: она снова стала мамой.
39-летняя актриса, не скрывавшая беременность, выложила в соцсетях снимки с прогулки в кругу семьи. На фотографиях она запечатлена вместе с мужем и новорожденным сыном. На кадрах видно, как старший сын актрисы, семилетний Лука, с гордостью везет коляску с младшим братом.
Ворожищева уточнила, что малыш родился еще 27 июля, но супруги решили не привлекать внимание к этому событию.
«Первая прогулка с парнем, который родился 27.07», — подписала снимки звезда.
Поздравления артистке направили ее коллеги: Максим Виторган, Юлия Снигирь, Глафира Тарханова и другие. Фанаты также оставили теплые комментарии: «Какое счастье! Крепкого здоровья малышу!», «Марина, ты супервуман! Прекрасна, как будто из санатория, а не после рождения человека».
Напомним, Марина Ворожищева замужем за режиссером Ильей Ермоловым.