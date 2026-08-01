Николь Кидман подогрела слухи о романе с финансистом

Николь Кидман вновь заметили в компании финансиста Майкла Рейнштейна.
В этот раз пару засняли в Лос-Анджелесе в спорткаре – 59-летняя актриса сидела на пассажирском кресле черного Ferrari бизнесмена, который встретил ее в аэропорту.
До этого Кидман заметили с Рейнштейном на пляже в Портофино. Пара вместе проводила время под зонтиками. Однако официально отношения они пока не подтверждали.
Напомним, в январе 2026 года Николь Кидман официально оформила развод с Китом Урбаном, с которым состояла в браке 19 лет. У пары две дочери, обе остались жить с матерью.