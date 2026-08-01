Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Николь Кидман подогрела слухи о романе с финансистом

Актрису вновь заметили в компании предпринимателя Рейнштейна
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Николь Кидман
Николь КидманИсточник: Legion-Media.ru

Николь Кидман вновь заметили в компании финансиста Майкла Рейнштейна.

В этот раз пару засняли в Лос-Анджелесе в спорткаре – 59-летняя актриса сидела на пассажирском кресле черного Ferrari бизнесмена, который встретил ее в аэропорту.

Николь Кидман и Майкл Рейнштейн
Николь Кидман и Майкл Рейнштейн

До этого Кидман заметили с Рейнштейном на пляже в Портофино. Пара вместе проводила время под зонтиками. Однако официально отношения они пока не подтверждали.

Напомним, в январе 2026 года Николь Кидман официально оформила развод с Китом Урбаном, с которым состояла в браке 19 лет. У пары две дочери, обе остались жить с матерью.