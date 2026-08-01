Жену Райана Гослинга заподозрили в пластике и раскритиковали

Ева Мендес, супруга актера Райана Гослинга, попала под огонь критики в соцсетях. Подписчики заподозрили 52-летнюю актрису в пластических операциях после того, как она опубликовала новые фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.