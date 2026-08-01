Жену Райана Гослинга заподозрили в пластике и раскритиковали

Ева Мендес, супруга актера Райана Гослинга, попала под огонь критики в соцсетях. Подписчики заподозрили 52-летнюю актрису в пластических операциях после того, как она опубликовала новые фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
На кадрах Мендес запечатлена в летнем цветочном платье с глубоким декольте на бретелях. Она предпочла распущенные волосы и легкий макияж. Однако публику смутили черты лица знаменитости. В комментариях развернулась бурная дискуссия о возможном вмешательстве хирурга.
«Мужественное лицо», «Сильно изменилась», «Форма лица такая странная. Это пластика?», «Подбородок выдает работу хирурга», — писали пользователи соцсетей в комментариях.
История отношений пары началась в 2011 году. В 2014-м у Мендес и Гослинга родилась дочь Эсмеральда, а в 2016-м – Аманда. Свадьба влюбленных прошла тайно в 2022 году.
С момента начала романа с Гослингом Ева Мендес прекратила сниматься в кино и вести светскую жизнь, посвятив себя семье.