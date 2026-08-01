Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Поклонницы Леонардо ДиКаприо пытались ворваться в клуб, подкупив охрану за 500€

Ситуация произошла в ночном клубе Raspoutine, где около 10 женщин соперничали за внимание актера
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприоИсточник: Legion-Media.ru

Поклонницы Леонардо ДиКаприо пытались подкупить охрану клуба для свидания с ним в Сен-Тропе. Об этом сообщает Page Six.

Ситуация произошла в ночном клубе Raspoutine, где около 10 женщин соперничали за внимание актера и пытались ворваться без приглашения. Девушки также предприняли попытку подкупить местную охрану, предложив им до 500€ за возможность пройти в бар, чтобы выпить коктейль с актером.

Еще двое поклонниц пытались передать ему свои номера телефонов через официантов. Актер вежливо отклонил предложения, а позже шутил по этому поводу с гостями.

До этого ДиКаприо и его девушку Витторию Черетти подловили папарацци на презентации нового альбома Rolling Stones в Нью-Йорке. Модель выбрала для мероприятия черное платье-миди в бельевом стиле с глубоким декольте и белым кружевом, солнцезащитные очки, ожерелье, балетки, сумку на плечо, браслет и кольцо.