Поклонницы Леонардо ДиКаприо пытались ворваться в клуб, подкупив охрану за 500€

Ситуация произошла в ночном клубе Raspoutine, где около 10 женщин соперничали за внимание актера и пытались ворваться без приглашения. Девушки также предприняли попытку подкупить местную охрану, предложив им до 500€ за возможность пройти в бар, чтобы выпить коктейль с актером.