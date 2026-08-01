Поклонницы Леонардо ДиКаприо пытались ворваться в клуб, подкупив охрану за 500€

Поклонницы Леонардо ДиКаприо пытались подкупить охрану клуба для свидания с ним в Сен-Тропе. Об этом сообщает Page Six.
Ситуация произошла в ночном клубе Raspoutine, где около 10 женщин соперничали за внимание актера и пытались ворваться без приглашения. Девушки также предприняли попытку подкупить местную охрану, предложив им до 500€ за возможность пройти в бар, чтобы выпить коктейль с актером.
Еще двое поклонниц пытались передать ему свои номера телефонов через официантов. Актер вежливо отклонил предложения, а позже шутил по этому поводу с гостями.
До этого ДиКаприо и его девушку Витторию Черетти подловили папарацци на презентации нового альбома Rolling Stones в Нью-Йорке. Модель выбрала для мероприятия черное платье-миди в бельевом стиле с глубоким декольте и белым кружевом, солнцезащитные очки, ожерелье, балетки, сумку на плечо, браслет и кольцо.