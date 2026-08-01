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В доме звезды фильма «Изгоняющий дьявола» Линды Блэр прошел обыск

У Блэр было разрешение на содержание примерно 60 собак. Однако на территории ее жилья обнаружили 200 животных
Линда Блэр
Линда БлэрИсточник: Legion-Media.ru

В доме Линды Блэр, звезды фильма «Изгоняющий дьявола», прошел обыск. Информацию об этом распространило издание TMZ.

Мероприятие организовали совместно Департамент по уходу за животными и контролю за ними округа Лос-Анджелес и Департамент регионального планирования округа Лос-Анджелес. Чиновники пояснили, что поводом для визита стали жалобы на нелегальную работу собачьего питомника.

По данным властей, у Блэр было разрешение на содержание примерно 60 собак. Однако на территории ее жилья обнаружили 200 животных. Плюс ко всему, срок действия лицензии на содержание питомника истек еще в 2023 году.

Линда Блэр
Линда БлэрИсточник: Legion-Media.ru

«Нашим приоритетом является безопасность и благополучие как животных, находящихся на территории, так и людей, которые могут здесь работать или проживать», — заявили в департаменте по контролю за животными.

Во время обыска Блэр находилась дома и не мешала представителям закона. Сообщается, что ни одну собаку из дома не забрали.

Позже актриса заявила, что случившееся связано с бюрократическими проволочками. Она пообещала уладить все формальности после того, как переедет с животными в более просторное жилье.

В 2003 году Блэр основала Всемирный фонд Линды Блэр. Это некоммерческая организация, которая занимается спасением и реабилитацией животных, пострадавших от жестокости, а также бездомных и брошенных питомцев.