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Сын Сергея Ясинского назвал причину смерти актера

По словам Николая Ясинского, исполнитель главной роли в фильме «Судьба барабанщика» умер из-за проблем с сердцем
Свеча
СвечаИсточник: Unsplash

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Причиной смерти советского актера Сергея Ясинского, исполнившего главную роль в фильме «Судьба барабанщика», стали проблемы с сердцем. Артиста похоронят 4 августа в городе Марибор в Словении, сообщил ТАСС сын актера Николай Ясинский.

«Он умер 29 июля в Мариборе, там же и похоронят его 4 августа в городском кладбище. У него были проблемы с сердцем», — рассказал собеседник агентства, отметив, что его отец жил в Словении уже более 30 лет.

Сын артиста рассказал, что после переезда в Словению Ясинский преподавал в музыкальной школе и, пока позволяло здоровье, иногда давал концерты. «Глубоко религиозный был, пока был Русский дом там, взаимодействовал с русской общиной, был прихожанином местной православной общины», — отметил Ясинский-младший.

Он также подчеркнул, что, несмотря на многолетнюю жизнь в Словении и наличие двойного гражданства, его отец оставался патриотом России. «Хотя жил там и имел двойное гражданство, был истинным патриотом России. Неоднократно приходилось ему сталкиваться с русофобией и защищать интересы нашей страны», — сказал собеседник агентства.

Сергей Ясинский родился 19 июня 1943 года. Известность он получил еще в школьные годы, исполнив главную роль в фильме Виктора Эйсымонта «Судьба барабанщика», снятом по одноименной повести Аркадия Гайдара. Картина вышла на экраны в 1955 году и принесла актеру широкую известность.