Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Анна Пересильд высказалась о родителях: «Советуюсь с ними без лимита»

Актриса занята в сказочном блокбастере «Садко», где ей досталась роль княжны Любавы
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Анна Пересильд
Анна ПересильдИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Анна Пересильд, прославившаяся после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», поделилась деталями работы над новым проектом. Она рассказала, какие наставления получила от своих знаменитых родителей — Юлии Пересильд и Алексея Учителя. Слова артистки приводит News.ru.

Сейчас Анна занята в сказочном блокбастере «Садко», где ей досталась роль княжны Любавы. В процессе съемок она активно обращалась за советом к семье.

«Я очень счастлива, что нахожусь рядом с людьми, которые круто разбираются в кино. У меня есть возможность советоваться с ними без лимита», — посмеялась она.

Как выяснилось, главная рекомендация от родителей касалась образа героини. Они посоветовали сделать Любаву живой и настоящей, чтобы зритель мог понять и прочувствовать ее переживания.

«Хочется, чтобы наш фильм был умным, с реальными проблемами. Именно об этом мы говорили с родителями», — заключила Пересильд.

Ранее Анна Пересильд рассказала, как совмещает съемки и учебу в Московской школе кино. 