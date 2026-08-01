Актриса Анна Пересильд, прославившаяся после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», поделилась деталями работы над новым проектом. Она рассказала, какие наставления получила от своих знаменитых родителей — Юлии Пересильд и Алексея Учителя. Слова артистки приводит News.ru.
Сейчас Анна занята в сказочном блокбастере «Садко», где ей досталась роль княжны Любавы. В процессе съемок она активно обращалась за советом к семье.
«Я очень счастлива, что нахожусь рядом с людьми, которые круто разбираются в кино. У меня есть возможность советоваться с ними без лимита», — посмеялась она.
Как выяснилось, главная рекомендация от родителей касалась образа героини. Они посоветовали сделать Любаву живой и настоящей, чтобы зритель мог понять и прочувствовать ее переживания.
«Хочется, чтобы наш фильм был умным, с реальными проблемами. Именно об этом мы говорили с родителями», — заключила Пересильд.
Ранее Анна Пересильд рассказала, как совмещает съемки и учебу в Московской школе кино.