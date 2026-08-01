Умер актер Сергей Ясинский, сыгравший главную роль в «Судьбе барабанщика»

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Советский актер Сергей Ясинский, получивший известность благодаря главной роли в фильме «Судьба барабанщика», умер на 84-м году жизни. Об этом сообщил его сын Николай в профиле отца на портале «Кино-театр.ру».
«Папа 29.07.2026 ушел от нас. Царствия Небесного», — написал он на странице актера.
Сергей Ясинский родился 19 июня 1943 года. Широкую известность он получил еще в школьные годы, исполнив главную роль в художественном фильме «Судьба барабанщика», снятом режиссером Виктором Эйсымонтом по одноименной повести Аркадия Гайдара. Картина вышла на экраны в 1955 году и стала одной из наиболее известных экранизаций произведений советского писателя.