Умер актер Сергей Ясинский, сыгравший главную роль в «Судьбе барабанщика»

Сергей Ясинский родился 19 июня 1943 года. Широкую известность он получил еще в школьные годы, исполнив главную роль в художественном фильме «Судьба барабанщика», снятом режиссером Виктором Эйсымонтом по одноименной повести Аркадия Гайдара. Картина вышла на экраны в 1955 году и стала одной из наиболее известных экранизаций произведений советского писателя.