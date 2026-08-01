«Дразнили сыном Гены Букина. Люди цеплялись даже за то, что у папы было несколько браков. Меня запирали в раздевалке и били. В 12 лет старшеклассники разбили мне щеку, после чего я начал заниматься тайским боксом», — рассказал сын актера.