Сын Виктора Логинова, знакомого зрителям по роли Гены Букина в ситкоме «Счастливы вместе», Александр рассказал о травле в школе. Поводом для насмешек стала популярность его отца. Подробностями 19-летний молодой человек поделился в эфире шоу «Выживалити. Наследники».
Как выяснилось, одноклассники постоянно цеплялись к Саше из-за образа, созданного его отцом на экране. Юноша вспомнил, что сверстники не давали ему прохода и часто переходили к рукоприкладству.
«Дразнили сыном Гены Букина. Люди цеплялись даже за то, что у папы было несколько браков. Меня запирали в раздевалке и били. В 12 лет старшеклассники разбили мне щеку, после чего я начал заниматься тайским боксом», — рассказал сын актера.
Кроме того, Логинов-младший признался, что в детстве остро нуждался в отцовском внимании, но не получал его. Эту нехватку он ощущает и сейчас. «Отсутствие отца — цена, которую я плачу за обеспеченную жизнь», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что экс-жена звезды «Счастливы вместе» разорвала с ним все связи после развода.