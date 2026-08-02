Роль, которая изменила все
К моменту выхода драмы «Бой с тенью» Денис Никифоров уже почти десять лет снимался в кино и играл на сцене Театра Олега Табакова. В его фильмографии уже были «Граница. Таежный роман», «Каменская 2» и другие проекты. Однако широкой известности они ему не принесли.
Все изменилось после роли боксера Артема Колчина. Ради нее актер прошел изнурительную подготовку, а сама лента режиссера Алексея Сидорова, создателя «Бригады», стала одним из главных отечественных кинохитов середины 2000-х. Большой успех закрепили продолжения — «Бой с тенью 2: Реванш» (2007) и «Бой с тенью 3D: Последний раунд» (2011).
Главный спортсмен российского кино
После успеха трилогии зрители долго ассоциировали Никифорова именно с Колчиным, а режиссеры буквально заваливали актера предложениями сыграть военных, сотрудников силовых структур и спортсменов. Среди наиболее заметных работ этого периода — военные драмы «Ночные ласточки» и «Второе дыхание». Почти в каждом подобном проекте Никифоров демонстрировал отличную физическую подготовку.
Сам актер не раз рассказывал, что старается выполнять большинство трюков самостоятельно, доверяя каскадерам лишь самые опасные сцены. За работу в военной драме «Второе дыхание» он был удостоен медали Министерства обороны РФ «За укрепление боевого содружества». Такое амплуа обеспечило Никифорову постоянную востребованность, хотя позже он неоднократно признавался, что хотел попробовать себя и в других образах.
Уход из Театра Табакова
Денис Никифоров окончил Школу-студию МХАТ на курсе Олега Табакова и еще во время учебы был принят в труппу театра своего мастера. На сцене «Табакерки» он прослужил 25 лет, сыграв десятки ролей. Одной из самых любимых актер называл Юджина Джерома в спектакле «Билокси-блюз».
После смены художественного руководства Никифоров решил уйти из театра. Позже он объяснял, что сцена требует постоянного ожидания новых ролей, тогда как кино позволяло больше работать и обеспечивать семью.
Вторая волна популярности
В 2013 году Никифоров получил еще одну знаковую роль — бывшего хоккеиста и тренера Сергея Макеева в сериале «Молодежка». История молодежной команды и ее наставника быстро покорила сердца миллионов зрителей и стала одним из самых популярных российских телепроектов десятилетия.
Образ тренера оказался актеру очень близок: Никифоров с детства интересовался хоккеем и уверенно чувствовал себя на льду. Сам он отмечал, что Сергей Макеев — собирательный образ, однако больше всего черт позаимствовал у двух легендарных российских тренеров — Олега Знарка и Вячеслава Быкова. Роль получилась настолько убедительной, что для многих зрителей, особенно молодых, она даже затмила образ Артема Колчина.
Личный кризис и переоценка ценностей
Хотя Никифоров производит впечатление человека предельно дисциплинированного и порядочного, без личных кризисов в его жизни тоже не обошлось. В интервью актер не скрывал, что в молодости сталкивался с проблемами из-за алкоголя. По его словам, окончательно изменить образ жизни ему помогли семья и рождение детей.
Позже этот опыт пригодился ему и в работе. Например, актер признавался, что хорошо понимал внутреннее состояние своего героя в фильме «Многоэтажка». По мнению Никифорова, современному кино не хватает историй, в которых людям удается сохранить близких, несмотря на тяжелые испытания.
Роли последних лет
После завершения «Молодежки» Никифоров продолжил активно сниматься. Одной из самых заметных его работ стал детективный сериал «Бим», в котором актер сыграл капитана полиции Макара Климова. Его главным напарником по сюжету стал пес по кличке Бим. На протяжении нескольких лет проект оставался одним из самых рейтинговых сериалов НТВ.
Несмотря на то что после «Боя с тенью» актер не раз говорил о желании уйти от спортивного амплуа, именно история о бывшем спортсмене вновь стала важной вехой в его карьере. В сериале «Хозяин» он сыграл экс-боксера Егора Таранцева, который после завершения карьеры возвращается в родной город и встает на защиту местных жителей от преступников. Проект был продлен на третий сезон.
Личная жизнь
Многие уверены, что встретить настоящую любовь в баре невозможно. Однако история Дениса Никифорова говорит об обратном. Со своей будущей женой Ириной актер познакомился в 2008 году в одном из столичных баров, где отдыхал с друзьями после занятий парашютным спортом. Всего через несколько месяцев пара сыграла свадьбу.
Детей супруги ждали почти пять лет, и долгое время Ирине не удавалось забеременеть. По воспоминаниям актера, долгожданная беременность наступила после того, как супруги вместе побывали в Иерусалиме и помолились у Стены Плача. В 2013 году у них родились двойняшки — Александр и Вероника. Никифоров неоднократно называл этот момент самым счастливым событием своей жизни.