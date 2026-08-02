Несмотря на то что после «Боя с тенью» актер не раз говорил о желании уйти от спортивного амплуа, именно история о бывшем спортсмене вновь стала важной вехой в его карьере. В сериале «Хозяин» он сыграл экс-боксера Егора Таранцева, который после завершения карьеры возвращается в родной город и встает на защиту местных жителей от преступников. Проект был продлен на третий сезон.