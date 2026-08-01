Хилария Болдуин честно рассказала о буднях многодетной матери: в доме, где растут семеро детей, она частенько путается в именах и теряет счет наследникам. Своим опытом жена Алека Болдуина поделилась в подкасте Whine Down with Jana Kramer, и к своей забывчивости она относится с изрядной долей самоиронии.
«Поверьте, я сбиваюсь со счета! Я из тех мам, кто перебирает все имена, пока не поймёт: „Кем бы ты ни был, прекрати это делать“», — призналась Хилария.
Возраст детей в семье варьируется от трех до двенадцати лет. Помимо общих наследников, Хилария является мачехой для 30-летней Айрленд Болдуин, которую Алеку родила актриса Ким Бейсингер. У супругов сложилось четкое разделение обязанностей: на плечах Хиларии лежит дисциплина и решение бытовых вопросов, тогда как Алек отвечает за организацию досуга и прочие аспекты семейного быта.
Стоит напомнить, что недавно Алек и Хилария отметили 14-летие супружеской жизни. Их роман начался в 2011 году со случайной встречи в одном из ресторанов Манхэттена, а уже через год пара официально оформила отношения.