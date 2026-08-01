Тейлор Свифт отказалась от роли крестной матери детей Блейк Лайвли

Конфликт, напомним, обострился из‑за тяжбы вокруг фильма «Все закончится на нас». В материалах дела фигурировали переписки, где Лайвли просила поддержки Свифт, а в заявлениях Бальдони утверждалось, что певица использовалась «как рычаг давления». В день свадьбы Свифт некогда подруги Лайвли уехала из Нью‑Йорка — Тейлор Свифт не позвала бывшую подругу на торжество.