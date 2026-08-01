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Тейлор Свифт отказалась от роли крестной матери детей Блейк Лайвли

Daily Mail: певица считает, что не вправе втягивать детей в напряженную ситуацию
Тейлор Свифт и Блейк Лайвли
Тейлор Свифт и Блейк ЛайвлиИсточник: Legion-Media.ru

Тейлор Свифт перестала общаться с дочерьми Блейк Лайвли — Джеймс, Инес и Бетти — и отказалась от роли их крестной матери. По данным инсайдера Daily Mail, певица приняла это решение несколько месяцев назад «после полного разрыва десятилетней дружбы» с Лайвли на фоне ее судебного разбирательства с Джастином Бальдони.

По словам источника, певица считает, что не вправе втягивать детей в напряженную ситуацию, и надеется на возможное воссоединение, когда девочки станут взрослыми. При этом, как известно, официально певица крестной не становилась.

«Никогда не было письменного соглашения о том, что она — крестная мать девочек. Это была устная договоренность между Тейлор и Блейк», — добавил инсайдер.

Конфликт, напомним, обострился из‑за тяжбы вокруг фильма «Все закончится на нас». В материалах дела фигурировали переписки, где Лайвли просила поддержки Свифт, а в заявлениях Бальдони утверждалось, что певица использовалась «как рычаг давления». В день свадьбы Свифт некогда подруги Лайвли уехала из Нью‑Йорка — Тейлор Свифт не позвала бывшую подругу на торжество.