Звезда сериала «СашаТаня», актриса Алина Ланина, рассказала о том, почему съемки в кино и выходы на театральную сцену требуют от артиста совершенно разных подходов к профессии. По ее словам, работа перед камерой почти не оставляет актеру права на эксперимент: к моменту съемок исполнитель уже должен владеть всеми необходимыми навыками, так как формат кинопроизводства не предполагает длительного поиска образа и прощения ошибок.
Ланина отметила, что утверждение на роль обычно происходит только после того, как актер полностью готов к ней профессионально. При этом регулярные спектакли она назвала аналогом спортивных тренировок — именно сцена позволяет поддерживать себя в отличной форме.
«После института я сразу ушла работать в кино, и двенадцать лет не работала в театре, очень скучала по сцене, но вот в чем ирония: сегодня, когда у меня случается по 35 спектаклей в месяц, я жадно тоскую по кино», — заключила звезда.
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