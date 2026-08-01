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Звезда «СашиТани» призналась, что при 35 спектаклях в месяц «жадно тоскует по кино»

Алина Ланина рассказала о том, почему съемки в кино и выходы на театральную сцену требуют от артиста совершенно разных подходов к профессии
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Алина Ланина на премьере сериала «История его служанки», фото: пресс-служба
Алина Ланина на премьере сериала «История его служанки», фото: пресс-служба

Звезда сериала «СашаТаня», актриса Алина Ланина, рассказала о том, почему съемки в кино и выходы на театральную сцену требуют от артиста совершенно разных подходов к профессии. По ее словам, работа перед камерой почти не оставляет актеру права на эксперимент: к моменту съемок исполнитель уже должен владеть всеми необходимыми навыками, так как формат кинопроизводства не предполагает длительного поиска образа и прощения ошибок.

Ланина отметила, что утверждение на роль обычно происходит только после того, как актер полностью готов к ней профессионально. При этом регулярные спектакли она назвала аналогом спортивных тренировок — именно сцена позволяет поддерживать себя в отличной форме.

«После института я сразу ушла работать в кино, и двенадцать лет не работала в театре, очень скучала по сцене, но вот в чем ирония: сегодня, когда у меня случается по 35 спектаклей в месяц, я жадно тоскую по кино», — заключила звезда.