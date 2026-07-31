Меган Маркл появилась на публике без помолвочного кольца

Меган Маркл посетила в Лос-Анджелесе премьеру документального фильма «Королевы печенья». Супруга принца Гарри выступила исполнительным продюсером этой картины, посвященной американским девочкам-скаутам.
Для редкого сольного выхода в свет герцогиня Сассекская выбрала лаконичный и элегантный образ в светлых тонах. Меган предстала в костюме, состоящем из объемного блейзера Akris и широких брюк-палаццо Tracy James, который дополнила базовым белым топом Anine Bing. Финальным штрихом стали кожаные сандалии Santorini от Hermes на плоской подошве в золотистом оттенке.
Внимательные журналисты и гости показа заметили, что на руке Меган отсутствовало ее знаменитое помолвочное кольцо с бриллиантами принцессы Дианы. Маркл ограничилась лаконичным золотым обручальным кольцом и несколькими дизайнерскими украшениями.
Ранее Меган Маркл раскрыла, чем принц Гарри очень похож на принца Уильяма.