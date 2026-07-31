Меган Маркл появилась на публике без помолвочного кольца

Для редкого сольного выхода в свет герцогиня Сассекская выбрала лаконичный и элегантный образ в светлых тонах. Меган предстала в костюме, состоящем из объемного блейзера Akris и широких брюк-палаццо Tracy James, который дополнила базовым белым топом Anine Bing. Финальным штрихом стали кожаные сандалии Santorini от Hermes на плоской подошве в золотистом оттенке.