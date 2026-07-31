Звезда сериала «Ландыши» Валерия Ланская посмотрела фильм «Одиссея» Кристофера Нолана и поделилась своими впечатлениями в личном блоге. Она призналась, что ждала «Одиссею» с большим предвкушением и смотрела картину вместе с близкими. По словам артистки, лента Нолана — уникальный проект на фоне нынешнего кино, но она не уверена, можно ли назвать его подлинным искусством.
«Это кино, которого так мало сейчас. Искусство ли это? Не уверена. Я ждала больше Гомера. Больше богов. В поэме так много поднято тем, смыслов, которые побуждают к размышлению и иному поведению здесь и сейчас. В фильме — я считала гораздо меньше», — отметила Ланская, указывая на разрыв между богатством первоисточника и экранной интерпретацией.
При этом актриса подчеркнула, что в «Одиссее» есть сильные стороны. Ей понравились эпизоды, где Нолан использует приемы триллера — напряженные сцены, работа с ожиданием и страхом зрителя.
Ланская отдельно похвалила операторскую работу, отметив визуальные решения и масштаб постановки. Гораздо более спорной для нее оказалась музыка: хотя саундтрек активно обсуждают как «уникальный» и созданный с использованием редких инструментов, артистка призналась, что он не всегда органично вписывается в происходящее.
«Да! Есть две‑три темы, которые прям да! Круто! Но я ловила себя несколько раз на том, что она существует отдельно от происходящего в кадре и прямо‑таки мешает!» — поделилась Ланская.
Подводя итог, актриса не назвала «Одиссею» провалом, но и не согласилась с восторженными отзывами: по ее мнению, фильм стоит посмотреть, чтобы оценить труд Нолана, игру популярных актеров и сформировать собственное мнение.