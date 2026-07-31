«Это кино, которого так мало сейчас. Искусство ли это? Не уверена. Я ждала больше Гомера. Больше богов. В поэме так много поднято тем, смыслов, которые побуждают к размышлению и иному поведению здесь и сейчас. В фильме — я считала гораздо меньше», — отметила Ланская, указывая на разрыв между богатством первоисточника и экранной интерпретацией.