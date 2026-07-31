Картина Андреа Арнольд «Грозовой перевал», снятая по мотивам классического романа Эмили Бронте, снова появится в российских кинотеатрах. Центральные образы воплотили на экране Кая Скоделарио и Джеймс Хоусон, ставший первым темнокожим исполнителем роли Хитклиффа в полнометражном кино.
Сюжет переносит зрителя в Северную Англию конца XVIII века. Мистер Эрншо берет в свой дом сироту Хитклиффа и воспитывает его как родного. Между мальчиком и дочерью хозяина Кэтрин завязывается тесная дружба, которая перерастает в глубокую связь. Однако брат девушки Хиндли, мечтающий о наследстве, всячески противится этому союзу.
Съемки проходили непосредственно в Йоркшире, где и разворачиваются события книги. Вместо традиционного музыкального сопровождения зритель услышит естественные звуки природы: завывания ветра, стук дождя, щебет птиц и шелест листвы.
Мировая премьера ленты состоялась в 2011 году на Венецианском кинофестивале, где она участвовала в основном конкурсе. В фильмографии Андреа Арнольд также числятся такие работы, как «Красная дорога», «Аквариум», «Американская милашка», «Корова» и «Птица».
Повторные показы «Грозового перевала» стартуют 6 августа, а прокатом займется компания «Киномания».