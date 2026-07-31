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Экранизацию «Грозового перевала» с Каей Скоделарио вновь покажут в кинотеатрах России

Фильм снова выйдет на экраны в августе
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Грозовой перевал»
Кадр из фильма «Грозовой перевал»

Картина Андреа Арнольд «Грозовой перевал», снятая по мотивам классического романа Эмили Бронте, снова появится в российских кинотеатрах. Центральные образы воплотили на экране Кая Скоделарио и Джеймс Хоусон, ставший первым темнокожим исполнителем роли Хитклиффа в полнометражном кино. 

Сюжет переносит зрителя в Северную Англию конца XVIII века. Мистер Эрншо берет в свой дом сироту Хитклиффа и воспитывает его как родного. Между мальчиком и дочерью хозяина Кэтрин завязывается тесная дружба, которая перерастает в глубокую связь. Однако брат девушки Хиндли, мечтающий о наследстве, всячески противится этому союзу. 

Кадр из фильма «Грозовой перевал»
Кадр из фильма «Грозовой перевал»

Съемки проходили непосредственно в Йоркшире, где и разворачиваются события книги. Вместо традиционного музыкального сопровождения зритель услышит естественные звуки природы: завывания ветра, стук дождя, щебет птиц и шелест листвы.

Мировая премьера ленты состоялась в 2011 году на Венецианском кинофестивале, где она участвовала в основном конкурсе. В фильмографии Андреа Арнольд также числятся такие работы, как «Красная дорога», «Аквариум», «Американская милашка», «Корова» и «Птица».

Повторные показы «Грозового перевала» стартуют 6 августа, а прокатом займется компания «Киномания».