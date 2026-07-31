Сюжет переносит зрителя в Северную Англию конца XVIII века. Мистер Эрншо берет в свой дом сироту Хитклиффа и воспитывает его как родного. Между мальчиком и дочерью хозяина Кэтрин завязывается тесная дружба, которая перерастает в глубокую связь. Однако брат девушки Хиндли, мечтающий о наследстве, всячески противится этому союзу.