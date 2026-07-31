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Зендая и Том Холланд решили обойтись без свадебной церемонии

Актеры считают, что традиционное большое голливудское торжество с сотнями гостей неизбежно превратится в медийное шоу
Том Холланд и Зендая
Том Холланд и ЗендаяИсточник: Legion-Media

Зендая и Том Холланд тайно связали себя узами брака на строго конфиденциальной, камерной церемонии, куда пригласили только членов семьи и самых близких друзей. По сообщениям инсайдеров, влюбленные изначально стремились к максимальной приватности и не планируют устраивать вторую, более масштабную свадебную церемонию для публики.

Актеры считают, что традиционное большое голливудское торжество с сотнями гостей неизбежно превратится в медийное шоу и лишит событие его искренней сакральности. Информацию о том, что пара решила полностью отказаться от пышного праздника ради сохранения конфиденциальности, подтвердил близкий друг и бессменный стилист актрисы Лоу Роуч.

«Я считаю, что за них можно только порадоваться. Это двое молодых, красивых и успешных влюбленных людей, у которых была частная свадьба, и им удалось сохранить ее в тайне», — подчеркнул Роуч, призвав общественность уважать личные границы молодоженов.

Ранее Зендая и Том Холланд продемонстрировали нежные чувства на публике.