Зендая и Том Холланд решили обойтись без свадебной церемонии

«Я считаю, что за них можно только порадоваться. Это двое молодых, красивых и успешных влюбленных людей, у которых была частная свадьба, и им удалось сохранить ее в тайне», — подчеркнул Роуч, призвав общественность уважать личные границы молодоженов.