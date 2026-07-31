Зендая и Том Холланд решили обойтись без свадебной церемонии

Зендая и Том Холланд тайно связали себя узами брака на строго конфиденциальной, камерной церемонии, куда пригласили только членов семьи и самых близких друзей. По сообщениям инсайдеров, влюбленные изначально стремились к максимальной приватности и не планируют устраивать вторую, более масштабную свадебную церемонию для публики.
Актеры считают, что традиционное большое голливудское торжество с сотнями гостей неизбежно превратится в медийное шоу и лишит событие его искренней сакральности. Информацию о том, что пара решила полностью отказаться от пышного праздника ради сохранения конфиденциальности, подтвердил близкий друг и бессменный стилист актрисы Лоу Роуч.
«Я считаю, что за них можно только порадоваться. Это двое молодых, красивых и успешных влюбленных людей, у которых была частная свадьба, и им удалось сохранить ее в тайне», — подчеркнул Роуч, призвав общественность уважать личные границы молодоженов.
Ранее Зендая и Том Холланд продемонстрировали нежные чувства на публике.