Подписчики тепло отреагировали на публикации. В комментариях — комплименты в адрес Анастасии, слова восхищения ее фигурой и стильными образами, пожелания приятного отдыха и восторженные сравнения пары с античными богами, которым идеально «идут» солнце, море и европейские пейзажи. Поклонники отмечают, что Меньшиков и Чернова выглядят очень гармонично, а их совместные путешествия — удачный пример того, как супруги умеют поддерживать романтику спустя годы брака.