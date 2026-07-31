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43-летняя жена Олега Меньшикова показала фигуру в купальнике в Греции

Анастасия Чернова показала стройную фигуру в купальнике
Олег Меньшиков с женой / фото: соцсети
Олег Меньшиков с женой / фото: соцсети

Лето 65‑летний народный артист России, художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков и его супруга Анастасия Чернова проводят в путешествиях. В июле пара побывала в Италии, остановившись на озере Комо у подножия Альп, а теперь наслаждается солнцем на греческом курорте. Подробностями отдыха делится Анастасия: 43‑летняя жена актера публикует отпускные кадры в личном блоге и показывают, как звездная семья проводит каникулы.

Анастасия Чернова / фото: соцсети
Анастасия Чернова / фото: соцсети

На новых снимках Чернова позирует в черном слитном купальнике, который эффектно подчеркивает ее стройную фигуру. Фото сделаны на берегу моря при закатном свете.

Анастасия Чернова, фото: соцсети
Анастасия Чернова, фото: соцсети

Подписчики тепло отреагировали на публикации. В комментариях — комплименты в адрес Анастасии, слова восхищения ее фигурой и стильными образами, пожелания приятного отдыха и восторженные сравнения пары с античными богами, которым идеально «идут» солнце, море и европейские пейзажи. Поклонники отмечают, что Меньшиков и Чернова выглядят очень гармонично, а их совместные путешествия — удачный пример того, как супруги умеют поддерживать романтику спустя годы брака.