Лето 65‑летний народный артист России, художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков и его супруга Анастасия Чернова проводят в путешествиях. В июле пара побывала в Италии, остановившись на озере Комо у подножия Альп, а теперь наслаждается солнцем на греческом курорте. Подробностями отдыха делится Анастасия: 43‑летняя жена актера публикует отпускные кадры в личном блоге и показывают, как звездная семья проводит каникулы.
На новых снимках Чернова позирует в черном слитном купальнике, который эффектно подчеркивает ее стройную фигуру. Фото сделаны на берегу моря при закатном свете.
Подписчики тепло отреагировали на публикации. В комментариях — комплименты в адрес Анастасии, слова восхищения ее фигурой и стильными образами, пожелания приятного отдыха и восторженные сравнения пары с античными богами, которым идеально «идут» солнце, море и европейские пейзажи. Поклонники отмечают, что Меньшиков и Чернова выглядят очень гармонично, а их совместные путешествия — удачный пример того, как супруги умеют поддерживать романтику спустя годы брака.