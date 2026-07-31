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Зендая объяснила, почему попросила изменить сценарий «Человека-паука»

Актрисе показалось, что ее героиня слишком «нормальная»
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Зендая
ЗендаяИсточник: Legion-Media.ru

Зендая призналась, что потребовала переписать сценарий «Человек-паук: Новый день». Актриса посчитала, что ее героиня Эм Джей в первом варианте текста потеряла свою изюминку. Подробностями она поделилась в разговоре с Entertainment Weekly.

Как рассказала Зендая, в раннем черновике персонаж лишился тех самых причуд, которые сделали Эм Джей одной из самых ярких фигур трилогии.

Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день»
Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день»

«Я прочитала черновик и подумала: „Она слишком... нормальная. Куда делась вся ее странность?“ Мы буквально устроили сценарию „Эм Джей проверку“, чтобы вернуть ей эти особенности», — пояснила артистка.

После этого Зендая связалась с режиссером Дестином Дэниелом Креттоном и они совместно переделали несколько ключевых сцен.

Зендая также отметила заслугу Креттона, который дал актерам свободу влиять на своих персонажей и сделал акцент не на экшен-составляющей, а на внутреннем мире Питера Паркера.

Премьера фильма «Человек-паук: Новый день» состоится 31 июля.

Зендая в «паучьем» образе появилась с Томом Холландом на премьере в Голливуде.