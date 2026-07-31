Зендая призналась, что потребовала переписать сценарий «Человек-паук: Новый день». Актриса посчитала, что ее героиня Эм Джей в первом варианте текста потеряла свою изюминку. Подробностями она поделилась в разговоре с Entertainment Weekly.
Как рассказала Зендая, в раннем черновике персонаж лишился тех самых причуд, которые сделали Эм Джей одной из самых ярких фигур трилогии.
«Я прочитала черновик и подумала: „Она слишком... нормальная. Куда делась вся ее странность?“ Мы буквально устроили сценарию „Эм Джей проверку“, чтобы вернуть ей эти особенности», — пояснила артистка.
После этого Зендая связалась с режиссером Дестином Дэниелом Креттоном и они совместно переделали несколько ключевых сцен.
Зендая также отметила заслугу Креттона, который дал актерам свободу влиять на своих персонажей и сделал акцент не на экшен-составляющей, а на внутреннем мире Питера Паркера.
Премьера фильма «Человек-паук: Новый день» состоится 31 июля.
Зендая в «паучьем» образе появилась с Томом Холландом на премьере в Голливуде.