Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Андрей Мерзликин показал повзрослевших детей во время экскурсии по музею Шукшина

Актер снялся со своими детьми
Андрей Мерзликин на премьере фильма «Сокровища гномов», фото: пресс-служба
Андрей Мерзликин на премьере фильма «Сокровища гномов», фото: пресс-служба

Звезда культового фильма «Бумер» Андрей Мерзликин показал, как подросли его дети. Актер отправился с наследниками в Алтайский край и устроил им экскурсию по селу Сростки, где расположен всероссийский мемориальный музей‑заповедник Василия Макаровича Шукшина.

Кадрами из поездки Мерзликин поделился в личном блоге, опубликовав совместные фото с детьми на фоне шукшинских мест.

Андрей Мерзликин с детьми / фото: соцсети
Андрей Мерзликин с детьми / фото: соцсети

В своем посте артист отметил, что устроил детям активное путешествие по Алтаю, показывая им не только природную красоту региона, но и его культурное наследие.

Ранее Андрей Мерзликин трогательно обратился к матери в день ее 75-летия.