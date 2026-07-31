Звезда культового фильма «Бумер» Андрей Мерзликин показал, как подросли его дети. Актер отправился с наследниками в Алтайский край и устроил им экскурсию по селу Сростки, где расположен всероссийский мемориальный музей‑заповедник Василия Макаровича Шукшина.
Кадрами из поездки Мерзликин поделился в личном блоге, опубликовав совместные фото с детьми на фоне шукшинских мест.
В своем посте артист отметил, что устроил детям активное путешествие по Алтаю, показывая им не только природную красоту региона, но и его культурное наследие.
Ранее Андрей Мерзликин трогательно обратился к матери в день ее 75-летия.