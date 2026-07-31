Напомним, оригинальный мультфильм Disney 2010 года «Рапунцель: Запутанная история» рассказывал историю девушки, запертой в башне. Ее жизнь полностью контролировала властная матушка Готэль, но встреча с разбойником Райдером изменила все — героиня сбежала из заточения в поисках свободы и лучшей доли.