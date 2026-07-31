Съемки игровой версии «Рапунцель» стартовали в Испании, и в сеть уже попали первые кадры с площадки.
22-летняя Тиган Крофт перевоплотилась в принцессу с длинными волосами, а Майло Манхейм сыграл обаятельного вора Флинна Райдера. Актеры в образах очень похожи на персонажей из мультфильма Disney.
Ранее стало известно, что к актерскому составу присоединились Кэтрин Хан («Это все Агата») и Диего Луна («Андор»).
Режиссерское кресло занял Майкл Грэйси, известный по работе над мюзиклом «Величайший шоумен».
Напомним, оригинальный мультфильм Disney 2010 года «Рапунцель: Запутанная история» рассказывал историю девушки, запертой в башне. Ее жизнь полностью контролировала властная матушка Готэль, но встреча с разбойником Райдером изменила все — героиня сбежала из заточения в поисках свободы и лучшей доли.
Когда новая «Рапунцель» выйдет на экраны, пока не сообщается.