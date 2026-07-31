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Появились первые фото со съемок игрового фильма «Рапунцель»

Актеры в образах очень похожи на персонажей из мультфильма Disney
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Тиган Крофт, фото: соцсети
Тиган Крофт, фото: соцсети

Съемки игровой версии «Рапунцель» стартовали в Испании, и в сеть уже попали первые кадры с площадки.

22-летняя Тиган Крофт перевоплотилась в принцессу с длинными волосами, а Майло Манхейм сыграл обаятельного вора Флинна Райдера. Актеры в образах очень похожи на персонажей из мультфильма Disney.

Тиган Крофт, фото: соцсети
Тиган Крофт, фото: соцсети

Ранее стало известно, что к актерскому составу присоединились Кэтрин Хан («Это все Агата») и Диего Луна («Андор»).

Майло Манхейм, фото: соцсети
Майло Манхейм, фото: соцсети

Режиссерское кресло занял Майкл Грэйси, известный по работе над мюзиклом «Величайший шоумен».

Кадр из мультфильма «Рапунцель: Запутанная история»
Кадр из мультфильма «Рапунцель: Запутанная история»

Напомним, оригинальный мультфильм Disney 2010 года «Рапунцель: Запутанная история» рассказывал историю девушки, запертой в башне. Ее жизнь полностью контролировала властная матушка Готэль, но встреча с разбойником Райдером изменила все — героиня сбежала из заточения в поисках свободы и лучшей доли.

Когда новая «Рапунцель» выйдет на экраны, пока не сообщается.