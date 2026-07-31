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Новый «Человек-паук» обошел по сборам «Мстителей»

Стартовые сборы фильма «Человек-паук: Новый день» неожиданно обошли сборы «Мстителей 4»

Фильм «Человек-паук: Новый день» (оригинальное название — Spider-Man: Brand New Day) опередил по сборам самую кассовую картину киновселенной Marvel «Мстители». Об этом сообщил автор The Hollywood Reporter на странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день»
Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день»

Согласно предварительным данным, «Человек-паук» заработал 70 миллионов долларов за премьерный день проката в США. Это лучший старт в истории, даже несмотря на отсутствие IMAX-сеансов.

До этого лучшие сборы в первый день были у «Мстителей: Финал» — 60 миллионов долларов. Кроме того, у «Нового дня» лучший старт среди всех голливудских проектов на территории Китая за последние несколько лет — 35 миллионов долларов.

Ранее Том Холланд признался, что возненавидел одну из версий нового «Человека-паука».