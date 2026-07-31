Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Ранеток» Янина Студилина показала повзрослевшую дочь

Актриса посетила открытие нового кинотеатра в Москве с 9-летней дочерью
Звезда «Ранеток» появилась на публике с повзрослевшей дочерью
Звезда «Ранеток» появилась на публике с повзрослевшей дочерьюИсточник: Газета.Ру

Звезда сериала «Ранетки» и фильма «Сталинград» Янина Студилина появилась на публике вместе с подросшей дочерью. Актриса пришла с девятилетней Анной на открытие нового кинотеатра в Москве и опубликовала редкие семейные снимки в соцсети.

Анна — единственная дочь актрисы от брака с Александром Роднянским‑младшим, сыном известного кинопродюсера. Пара познакомилась и поженилась в 2008 году, а в конце 2016‑го у них родилась девочка, которая сейчас живет с мамой в Москве. В 2022 году Студилина призналась, что их союз завершен: она публично сообщила о разводе, отметив, что решением стало нежелание бывшего супруга возвращаться в Россию. По словам актрисы, Роднянский‑младший выбрал жизнь в Европе, тогда как для нее важно оставаться рядом с семьёй, друзьями и работой в Москве.

Ранее Янина Студилина показала семейный отдых в Турции.