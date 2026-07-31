Анна — единственная дочь актрисы от брака с Александром Роднянским‑младшим, сыном известного кинопродюсера. Пара познакомилась и поженилась в 2008 году, а в конце 2016‑го у них родилась девочка, которая сейчас живет с мамой в Москве. В 2022 году Студилина призналась, что их союз завершен: она публично сообщила о разводе, отметив, что решением стало нежелание бывшего супруга возвращаться в Россию. По словам актрисы, Роднянский‑младший выбрал жизнь в Европе, тогда как для нее важно оставаться рядом с семьёй, друзьями и работой в Москве.