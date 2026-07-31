Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Ангел» Victoria's Secret снялась в мини-платье через несколько дней после родов

Модель Эльза Хоск снялась в кружевном платье после родов
«Ангел» Victoria's Secret снялась в мини-платье через несколько дней после родов
«Ангел» Victoria's Secret снялась в мини-платье через несколько дней после родовИсточник: Газета.Ру

«Ангел» Victoria’s Secret, модель Эльза Хоск, снялась в мини-платье через несколько дней после родов. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Эльза Хоск показала серию фото, сделанных после родов. На одном их них она позировала в кружевном мини-платье с голубой юбкой. Волосы модель уложила локонами и сделала легкий макияж. На других кадрах Хоск сняла новорожденную дочь, которая спала в кроватке, а ее старшая сестра покачивала ее.

В среду, 22 июля, Эльза Хоск во второй раз стала матерью.