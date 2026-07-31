«Ангел» Victoria's Secret снялась в мини-платье через несколько дней после родов

«Ангел» Victoria’s Secret, модель Эльза Хоск, снялась в мини-платье через несколько дней после родов. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Эльза Хоск показала серию фото, сделанных после родов. На одном их них она позировала в кружевном мини-платье с голубой юбкой. Волосы модель уложила локонами и сделала легкий макияж. На других кадрах Хоск сняла новорожденную дочь, которая спала в кроватке, а ее старшая сестра покачивала ее.
В среду, 22 июля, Эльза Хоск во второй раз стала матерью.