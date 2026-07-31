«Очень тяжело отдыхать»: Екатерина Волкова расплакалась в роскошном турецком отеле

Российская актриса Екатерина Волкова вышла на связь из Турции. Звезда предстала на видео буквально вся в слезах, чем не на шутку встревожила подписчиков.
В новом ролике, снятом в Стамбуле, Волкова плачет навзрыд и признается: «Не могу… Очень тяжело отдыхать». При этом актриса уточняет, что находится в роскошном пятизвездочном отеле.
Интрига в том, что «драма» разворачивается вовсе не на берегу моря: в Стамбуле нет привычного пляжного отдыха, а сама поездка рассчитана всего на три дня, так что артистка с иронией переживает «тяготы» короткого городского уикенда вместо полноценного курорта.
Реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Часть зрителей уловила тонкий сарказм Волковой и посмеялась вместе с ней над «страданиями» по несбывшемуся пляжному отпуску, отметив, что актриса отыграла роль усталой туристки почти как на сцене. Другие же восприняли видео буквально и обрушились на звезду с критикой: Волковой посоветовали перестать жаловаться на жизнь, «ценить то, что есть» и пойти работать на завод, если отдых в пятизвездочном отеле кажется ей слишком тяжелым.
Ранее Екатерина Волкова начала музыкальную карьеру и записала песню.