«Очень тяжело отдыхать»: Екатерина Волкова расплакалась в роскошном турецком отеле

Реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Часть зрителей уловила тонкий сарказм Волковой и посмеялась вместе с ней над «страданиями» по несбывшемуся пляжному отпуску, отметив, что актриса отыграла роль усталой туристки почти как на сцене. Другие же восприняли видео буквально и обрушились на звезду с критикой: Волковой посоветовали перестать жаловаться на жизнь, «ценить то, что есть» и пойти работать на завод, если отдых в пятизвездочном отеле кажется ей слишком тяжелым.