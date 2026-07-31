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Светлана Иванова показала трогательные кадры с 65-летнего юбилея мужа

Актриса поделилась праздничным снимком Джаника Файзиева
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Светлана Иванова и Джаник Файзиев, фото: пресс-служба
Светлана Иванова и Джаник Файзиев, фото: пресс-служба

30 июля режиссеру Джанику Файзиеву исполнилось 65 лет. Юбилей прошел в семейном кругу: вместе с супругой Светланой Ивановой, их общими дочерьми и детьми режиссера от прошлых браков. Кадрами с торжества поделились Светлана Иванова и его старшая дочь юбиляра Франгиз Файзиева.

На фотографиях видно, как Джаник Файзиев задувает свечи на праздничном торте в ресторане. «Сегодня папа наш родился», — подписала снимок 37-летняя Франгиз Файзиева.

Джаник Файзиев, фото: соцсети
Джаник Файзиев, фото: соцсети

Светлана Иванова и Джаник Файзиев познакомились в 2011 году на съемках фильма «Август. Восьмого». В браке у пары родились две дочери — Полина и Мира. Всего у Джаника Файзиева шестеро детей.

Ранее Светлана Иванова показала подросшую дочь и восхитила фанатов.