Михаил Галустян назвал развод тяжелым решением

Юморист Михаил Галустян назвал развод с бывшей женой Викторией тяжелым решением и высказался о новом браке со стилисткой Лилией Киосе. Пост об этом он опубликовал в своем аккаунте в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Да, я развелся. Это было очень тяжелое решение. Браки не рушатся в одночасье. Мы честно пытались сохранить то, что нас объединяло. Не получилось», — отметил юморист. Он добавил, что не будет обсуждать детали их с бывшей женой личной жизни, так как она мать его дочерей.
Также шоумен ответил на предположения о том, что он ушел от бывшей жены к нынешней возлюбленной и начал новые отношения, еще находясь в браке. Комик заверил, что начал встречаться с Киосе после развода, хотя они были давно знакомы. Юморист рассказал, что стилистка несколько раз приезжала к нему домой по работе до того, как они стали парой. «Приезжала (…) постричь, так же, как до этого стригла других артистов. Это нормальная практика в случае, если у артиста плотный график», — пояснил комик.
Ранее Михаил Галустян опроверг слухи о романе с Лилией Киосе во время первого брака.