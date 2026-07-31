Михаил Галустян назвал развод тяжелым решением

Также шоумен ответил на предположения о том, что он ушел от бывшей жены к нынешней возлюбленной и начал новые отношения, еще находясь в браке. Комик заверил, что начал встречаться с Киосе после развода, хотя они были давно знакомы. Юморист рассказал, что стилистка несколько раз приезжала к нему домой по работе до того, как они стали парой. «Приезжала (…) постричь, так же, как до этого стригла других артистов. Это нормальная практика в случае, если у артиста плотный график», — пояснил комик.