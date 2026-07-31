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Александр Невский поздравил Арнольда Шварценеггера с 79‑летием

Актер поздравил легенду боевиков с 79‑летием и показал совместное фото
Арнольд Шварценеггер и Александр Невский, фото: соцсети
Арнольд Шварценеггер и Александр Невский, фото: соцсети

30 июля один из главных героев мирового экшена и икона 90‑х Арнольд Шварценеггер отметил день рождения — «Терминатору» исполнилось 79 лет. Звезду бодибилдинга, голливудских боевиков и экс‑губернатора Калифорнии самый известный российский поклонник «Терминатора» — актер и режиссер Александр Невский.

Для Невского «железный Арни» был кумиром с юных лет, а позже стал другом: они неоднократно появлялись вместе на публике, Шварценеггер приходил на 50‑летие Невского, дарил ему мерч по культовой франшизе и подписанные фото. В новом поздравлении Невский подчеркнул, что возраст не мешает Шварценеггеру оставаться в форме.

Арнольд Шварценеггер, фото: соцсети
Арнольд Шварценеггер, фото: соцсети

«Великому Арнольду Шварценеггеру исполнилось 79, он находится в отличной форме и продолжает ежедневно тренироваться. Берите пример с губернатора и обязательно позанимайтесь спортом сегодня!» — написал создатель боевика «Чёрная роза», сопроводив пост совместным снимком с кумиром.

Арнольд Шварценеггер давно стал для Невского не только примером в спорте и кино, но и символом дисциплины и работоспособности. Сам Арни — семикратный мистер «Олимпия», звезда франшизы «Терминатор», фильмов «Хищник», «Коммандо», «Вспомнить все» и других хитов, а также бывший губернатор Калифорнии, который активно продвигает идеи здорового образа жизни и экологической ответственности.