Для Невского «железный Арни» был кумиром с юных лет, а позже стал другом: они неоднократно появлялись вместе на публике, Шварценеггер приходил на 50‑летие Невского, дарил ему мерч по культовой франшизе и подписанные фото. В новом поздравлении Невский подчеркнул, что возраст не мешает Шварценеггеру оставаться в форме.