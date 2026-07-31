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Звезда «Кухни» Ольга Кузьмина поделилась впечатлениями от похода по горам Архыза

Звезда «Кухни» Ольга Кузьмина рассказала о сложном походе в горы
Ольга Кузьмина
Ольга Кузьмина

Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина вернулась из масштабного похода. Артистка поделилась с подписчиками фотографиями из путешествия и рассказала о своем опыте покорения горных маршрутов.

Это уже второй серьезный поход в жизни Кузьминой. В прошлом году актриса вместе с друзьями отправилась в Адыгею и прошла маршрут до горы Большой Тхач. На этот раз компанию ждало путешествие по Архызу.

Ольга Кузьмина / фото: соцсети
Ольга Кузьмина / фото: соцсети

Поход оказался для Ольги не только способом отдохнуть и увидеть красивые места. Кузьмина назвала его испытанием как физически, так и морально.

«Горы — это не просто красивые виды, это преодоления и открытия! Горы напоминают модель жизни», — написала актриса.

Знаменитость сравнила восхождение с жизненным путем человека: «Тебе бывает страшно, тебе хочется все бросить, остановиться и пожалеть себя, вернуться в тепличные условия… Но ты смотришь вперед, видишь вершину и продолжаешь идти к ней. Шаг за шагом», — поделилась звезда «Кухни».

Ольга Кузьмина / фото: соцсети
Ольга Кузьмина / фото: соцсети

Актриса отметила, что в горах особенно остро ощущаешь важность доверия к себе и людям, которые идут рядом. На пути могут возникать сложные погодные условия и препятствия, но именно в такие моменты человек учится преодолевать себя и двигаться дальше.

По словам звезды, самым ценным становится момент, когда после всех испытаний наконец достигаешь вершины: «И вот уже ты на вершине! Весь мир как на ладони перед твоим взором. И горы говорят тебе: “Никогда не сдавайся! Просто иди вперед!”», — написала актриса.

Кузьмина призналась, что после таких испытаний начинаешь иначе воспринимать собственные возможности.

Ранее Ольга Кузьмина показала свадебные фото в честь годовщины.