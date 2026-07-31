Уехавшая из России Мария Шалаева показала редкое фото со взрослым сыном

Нестор появился на свет в 2005 году от романа Шалаевой с коллегой Дмитрием Шевченко. Теперь юноша уже совсем взрослый, и артистка признается, что видится с ним куда реже, чем ей бы хотелось. У актрисы также есть младшая дочь Евдокия, которая живет с матерью во Франции.