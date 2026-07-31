Уехавшая из России Мария Шалаева показала редкое фото со взрослым сыном

Уехавшая из России актриса Мария Шалаева, уже более четырех лет живущая в Париже, напомнила о себе трогательным семейным постом. Звезда фильма «Русалка» опубликовала редкий совместный снимок со старшим сыном Нестором.
На фото 45-летняя актриса позирует вместе с повзрослевшим наследником, который давно живет отдельно.
Нестор появился на свет в 2005 году от романа Шалаевой с коллегой Дмитрием Шевченко. Теперь юноша уже совсем взрослый, и артистка признается, что видится с ним куда реже, чем ей бы хотелось. У актрисы также есть младшая дочь Евдокия, которая живет с матерью во Франции.
Год назад Шалаева сообщила, что устроилась на работу водителем такси. Она признавалась, что ей неловко сообщать об этом своим подписчикам.