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Уехавшая из России Мария Шалаева показала редкое фото со взрослым сыном

Актриса опубликовала редкое совместное фото с сыном Нестором
Мария Шалаева
Мария ШалаеваИсточник: Алексей Молчановский

Уехавшая из России актриса Мария Шалаева, уже более четырех лет живущая в Париже, напомнила о себе трогательным семейным постом. Звезда фильма «Русалка» опубликовала редкий совместный снимок со старшим сыном Нестором.

Мария Шалаева с сыном, фото: соцсети
Мария Шалаева с сыном, фото: соцсети

На фото 45-летняя актриса позирует вместе с повзрослевшим наследником, который давно живет отдельно.

Нестор появился на свет в 2005 году от романа Шалаевой с коллегой Дмитрием Шевченко. Теперь юноша уже совсем взрослый, и артистка признается, что видится с ним куда реже, чем ей бы хотелось. У актрисы также есть младшая дочь Евдокия, которая живет с матерью во Франции.

Год назад Шалаева сообщила, что устроилась на работу водителем такси. Она признавалась, что ей неловко сообщать об этом своим подписчикам. 