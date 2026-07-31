Так, во время битвы под стенами Трои войска защитников города одерживают убедительную победу над нападающими ахейцами. У троянцев появляется шанс сбросить неприятеля в море, однако Гектор приказывает войскам вернуться за городские стены, разворачивает коня и сам скачет к воротам Трои. В этот момент у него на пути оказывается воин со щитом серповидной формы, которые до этого в кадре носили исключительно греки. Еще несколько человек в греческих доспехах и со щитами характерной формы затесались среди толпы воинов неподалеку. Либо эти бойцы оперативно переметнулись на сторону троянцев, либо несколько статистов в неподходящих костюмах случайно попали не в ту толпу.