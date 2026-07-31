43‑летняя Марина Александрова вместе с мужем, режиссером Андреем Болтенко, и детьми проводит отпуск в Италии. В своем блоге звезда опубликовала серию новых снимков из поездки и призналась, что каждый июль ей приходится отвоевывать время отдыха у работы.
«За каждый июль я дерусь, с боем отбиваю его у своих профессиональных амбиций. И каждый раз понимаю, что выигрываю гораздо больше», — написала Александрова, тем самым подчеркнув, насколько для нее важны семейные каникулы.
Ранее актриса откровенно рассказала, как они с супругом переживают непростой период взросления детей — 14‑летнего сына Андрея и десятилетней дочери Екатерины. По ее словам, переходный возраст у наследников начался почти одновременно, что она сравнивает со «взрывом метеорита и звезды», а основными «оружием» родителей в этой ситуации стали разговоры и чувство юмора.