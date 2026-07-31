Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Марина Александрова рассказала, как «отбивает» июль у работы ради отдыха с семьей

Актриса отдыхает с мужем Андреем Болтенко и детьми в Италии
Марина Александрова с семьей, фото: соцсети
Марина Александрова с семьей, фото: соцсети

43‑летняя Марина Александрова вместе с мужем, режиссером Андреем Болтенко, и детьми проводит отпуск в Италии. В своем блоге звезда опубликовала серию новых снимков из поездки и призналась, что каждый июль ей приходится отвоевывать время отдыха у работы.

Марина Александрова с семьей, фото: соцсети
Марина Александрова с семьей, фото: соцсети

«За каждый июль я дерусь, с боем отбиваю его у своих профессиональных амбиций. И каждый раз понимаю, что выигрываю гораздо больше», — написала Александрова, тем самым подчеркнув, насколько для нее важны семейные каникулы.

Марина Александрова с семьей, фото: соцсети
Марина Александрова с семьей, фото: соцсети

Ранее актриса откровенно рассказала, как они с супругом переживают непростой период взросления детей — 14‑летнего сына Андрея и десятилетней дочери Екатерины. По ее словам, переходный возраст у наследников начался почти одновременно, что она сравнивает со «взрывом метеорита и звезды», а основными «оружием» родителей в этой ситуации стали разговоры и чувство юмора.