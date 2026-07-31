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Завершились съемки «Трудной 2» с Глебом Калюжным и Кирой Медведевой

Во втором сезоне сериала зрителей ждет продолжение истории Влады
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кира Голубева на съемках второго сезона сериала «Трудная»
Кира Голубева на съемках второго сезона сериала «Трудная»

Завершились съемки второго сезона сериала «Трудная». В нем снялись Глеб Калюжный, Кира Медведева и Аристарх Венес. Режиссером и автором сценария вновь выступила Оксана Барковская.

Во втором сезоне Влада продолжает бороться за новую жизнь и помогает девушкам в центре «Сестренки». Но исчезновение старой знакомой Елены Шиловой втягивает ее в опасное расследование. За этим делом скрывается преступная схема: деньги, квартиры и сломанные судьбы. Чем ближе Влада подбирается к разгадке, тем сильнее прошлое наносит ответный удар — под угрозой оказываются ее близкие, а саму героиню вновь пытаются сделать виноватой.

Кадр из сериала «Трудная» (2 сезон)
Кадр из сериала «Трудная» (2 сезон)

«Хотелось бы подчеркнуть, что в этот раз съемки дались мне особенно тепло и легко», — поделился Калюжный.

Кадр из сериала «Трудная» (2 сезон)
Кадр из сериала «Трудная» (2 сезон)

«Не знаю, как объяснить без спойлеров, но скажу прямо: этот сезон станет откровением и многим попадет в самую душу», — призналась Кира Медведева.

Кадр из сериала «Трудная» (2 сезон)
Кадр из сериала «Трудная» (2 сезон)

Премьера второго сезона сериала состоится в онлайн-кинотеатрах Кион и Start.