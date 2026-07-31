Завершились съемки второго сезона сериала «Трудная». В нем снялись Глеб Калюжный, Кира Медведева и Аристарх Венес. Режиссером и автором сценария вновь выступила Оксана Барковская.
Во втором сезоне Влада продолжает бороться за новую жизнь и помогает девушкам в центре «Сестренки». Но исчезновение старой знакомой Елены Шиловой втягивает ее в опасное расследование. За этим делом скрывается преступная схема: деньги, квартиры и сломанные судьбы. Чем ближе Влада подбирается к разгадке, тем сильнее прошлое наносит ответный удар — под угрозой оказываются ее близкие, а саму героиню вновь пытаются сделать виноватой.
«Хотелось бы подчеркнуть, что в этот раз съемки дались мне особенно тепло и легко», — поделился Калюжный.
«Не знаю, как объяснить без спойлеров, но скажу прямо: этот сезон станет откровением и многим попадет в самую душу», — призналась Кира Медведева.
Премьера второго сезона сериала состоится в онлайн-кинотеатрах Кион и Start.