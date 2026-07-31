17‑летняя Анна Пересильд, дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя, которая недавно оказалась в эпицентре споров вокруг своего поступления в Московскую школу кино, рассказала о том, как совмещает учебу и съемки. В интервью «Комсомольской правде» юная актриса призналась, что активно обсуждает карьерные решения с родителями и считает большой удачей возможность советоваться с людьми, которые глубоко разбираются в кино.
«Понятно, что я, как и многие молодые люди, советуюсь с родителями. И это счастье, что я нахожусь рядом с людьми, которые невероятно круто разбираются в кино. Я могу обсуждать с ними роль сколько угодно — и это бесценно», — поделилась она, отмечая, что творческая поддержка семьи помогает ей увереннее чувствовать себя на площадке.
Говоря о поступлении в Московскую школу кино (МШК) на актерский курс к Дарье Мороз, Пересильд подчеркнула, что готова ради учебы ограничить количество проектов.
«Я вполне могу на какое-то время отказаться от съемок, работая только летом, во время каникул. К учебе я отношусь ответственно и серьезно, учиться мне еще предстоит многому. Студенческая жизнь — это совсем другое, а мне интересно это новое изучать», — сказала она, тем самым ответив критикам, сомневающимся в ее мотивации.
Анна Пересильд стала популярной после роли в популярном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», а также других проектов, привлекших к ней внимание публики.
Ранее девушка рассказывала, что планирует окончить 11‑й класс экстерном и мечтает поступить на курс Олега Меньшикова в ГИТИС, однако в итоге выбрала Московскую школу кино, где, по ее словам, студентам дают возможность продолжать съемки во время обучения.