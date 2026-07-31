«Понятно, что я, как и многие молодые люди, советуюсь с родителями. И это счастье, что я нахожусь рядом с людьми, которые невероятно круто разбираются в кино. Я могу обсуждать с ними роль сколько угодно — и это бесценно», — поделилась она, отмечая, что творческая поддержка семьи помогает ей увереннее чувствовать себя на площадке.