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Анна Хилькевич сделала супругу необычный подарок на день рождения

Анна Хилькевич подарила мужу сертификат на рождение сына
Анна Хилькевич с мужем Артуром Мартиросяном
Анна Хилькевич с мужем Артуром МартиросяномИсточник: Legion-Media.ru

Анна Хилькевич, звезда сериала «Универ», показала в личном блоге, как поздравила своего супруга Артура с днем рождения. Актриса подарила мужчине сертификат на рождение сына. Такой подарок стал намеком на то, что знаменитость не против пополнения в семье. Анна с юмором добавила, что количество попыток не ограничено.

«Лучший подарок отцу трех дочек! Восстановилась, получается? Решение за небесной канцелярией и гормоном АМГ. Если что, я не беременна!» — написала знаменитость под видео.

Ранее сообщалось, что дом звезды «Универа» Анны Хилькевич оценили в 120 млн рублей.