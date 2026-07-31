Анна Хилькевич сделала супругу необычный подарок на день рождения

Анна Хилькевич, звезда сериала «Универ», показала в личном блоге, как поздравила своего супруга Артура с днем рождения. Актриса подарила мужчине сертификат на рождение сына. Такой подарок стал намеком на то, что знаменитость не против пополнения в семье. Анна с юмором добавила, что количество попыток не ограничено.
«Лучший подарок отцу трех дочек! Восстановилась, получается? Решение за небесной канцелярией и гормоном АМГ. Если что, я не беременна!» — написала знаменитость под видео.
Ранее сообщалось, что дом звезды «Универа» Анны Хилькевич оценили в 120 млн рублей.