Возлюбленную Брэда Питта сняли папарацци во время прогулки по магазинам с подругой

Инес де Рамон, возлюбленная Брэда Питта, попала в поле зрения уличных фотографов во время прогулки по Мелроуз‑авеню в Западном Голливуде. Вместе с подругой она устроила шопинг и не смогла уйти без покупок. Фото, сделанные папарацци, публикует Page Six.