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Возлюбленную Брэда Питта сняли папарацци во время прогулки по магазинам с подругой

Инес де Рамон сняли папарацци во время прогулки по магазинам с подругой
Брэд Питт и Инес де Рамон
Брэд Питт и Инес де РамонИсточник: Legion-Media

Инес де Рамон, возлюбленная Брэда Питта, попала в поле зрения уличных фотографов во время прогулки по Мелроуз‑авеню в Западном Голливуде. Вместе с подругой она устроила шопинг и не смогла уйти без покупок. Фото, сделанные папарацци, публикует Page Six.

Инес де Рамон
Инес де РамонИсточник: Legion-Media.ru

Образ девушки в тот день перекликался с эстетикой нулевых: полосатый топ, белые брюки клеш с завязками и бежевые лодочки. Акцентом стала миниатюрная коралловая сумочка от Hermès.

Ранее папарцци засняли 20-летнюю дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта во время прогулки.