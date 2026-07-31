Возлюбленную Брэда Питта сняли папарацци во время прогулки по магазинам с подругой

Инес де Рамон, возлюбленная Брэда Питта, попала в поле зрения уличных фотографов во время прогулки по Мелроуз‑авеню в Западном Голливуде. Вместе с подругой она устроила шопинг и не смогла уйти без покупок. Фото, сделанные папарацци, публикует Page Six.
Образ девушки в тот день перекликался с эстетикой нулевых: полосатый топ, белые брюки клеш с завязками и бежевые лодочки. Акцентом стала миниатюрная коралловая сумочка от Hermès.
Ранее папарцци засняли 20-летнюю дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта во время прогулки.