Однако на реальный шаг Виктория пока не решается. Она пояснила, что каждый год ее стремление к переменам разбивается о страх перед неудачным результатом. «Неумолимое желание что-то сделать с волосами, возникающее каждый год, всякий раз проигрывает сильному страху все испортить», — призналась Антонова.