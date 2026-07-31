Жена актера Александра Петрова Виктория Антонова совмещает заботу о ребенке с активной жизнью в соцсетях. На этот раз она поделилась мыслями о смене имиджа, признавшись, что ее ежегодно посещает желание кардинально изменить прическу.
Чтобы примерить на себя новый образ, Антонова пошла на хитрость: она убрала длинные волосы назад и продемонстрировала результат на камеру. Такой подход позволил подписчикам представить, как девушка выглядела бы с короткой стрижкой, и эксперимент вышел весьма наглядным.
Однако на реальный шаг Виктория пока не решается. Она пояснила, что каждый год ее стремление к переменам разбивается о страх перед неудачным результатом. «Неумолимое желание что-то сделать с волосами, возникающее каждый год, всякий раз проигрывает сильному страху все испортить», — призналась Антонова.
Ранее жена Александра Петрова показала, как отдыхает с маленьким сыном в Турции.