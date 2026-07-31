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55-летняя Алена Хмельницкая устроила фотосессию в леопардовом мини на яхте в Греции

Актриса показала себя в ультракоротком платье
Алена Хмельницкая на премии «ТЭФИ 2026», фото: пресс-служба
Алена Хмельницкая на премии «ТЭФИ 2026», фото: пресс-служба

Алена Хмельницкая вышла в свет в откровенном мини-платье с леопардовым узором. Актриса устроила фотосессию на палубе яхты во время прогулки по морю и выложила снимки в соцсети. В подписи к публикации артистка сообщила, что проводит время в Греции в компании приятелей.

Алена Хмельницкая / фото: соцсети
Алена Хмельницкая / фото: соцсети

Звезде исполнилось 55 лет. Она не раз подчеркивала, что тщательно контролирует рацион и регулярно тренируется, чтобы поддерживать отличную физическую форму. В соцсетях актриса часто публикует ролики с занятий, демонстрируя подписчикам полезные упражнения для проработки различных зон тела.

У Хмельницкой две дочери — Александра и Ксения, рожденные в браке с режиссером Тиграном Кеосаяном. Пара узаконила отношения в 1993 году, а спустя 21 год, в 2014-м, оформила развод. Сама артистка признавалась, что их союз уже исчерпал себя, поэтому расставание оказалось наиболее правильным выходом из ситуации.

Ранее старшая дочь Тиграна Кеосаяна впервые показала фото с дочерью.