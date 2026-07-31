У Хмельницкой две дочери — Александра и Ксения, рожденные в браке с режиссером Тиграном Кеосаяном. Пара узаконила отношения в 1993 году, а спустя 21 год, в 2014-м, оформила развод. Сама артистка признавалась, что их союз уже исчерпал себя, поэтому расставание оказалось наиболее правильным выходом из ситуации.