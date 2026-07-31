Стрим-сервис Paramount+ перекупил сиквел культовой комедии 1990-х «Бестолковые». Об этом пишет Variety. Изначально права на сериал принадлежали платформе Peacock, но весной текущего года ее руководство решило отказаться от разработки.
Главную роль в продолжении вновь исполнит 49-летняя Алисия Сильверстоун, которая вернется к образу Шер Горовиц. Действие развернется в наши дни. Героиня Сильверстоун многого добилась: она преуспела в бизнесе и воспитывает дочь. Однако спокойная жизнь рушится, когда девочка не проходит по конкурсу в старшую школу, и Шер приходится столкнуться с реалиями воспитания подростка.
Сериал будет состоять из шести эпизодов. Съемки намечены на 2027 год, площадкой станет Лос-Анджелес.
Оригинальный фильм «Бестолковые» вышел в 1995 году и был вольной интерпретацией романа Джейн Остин «Эмма». Помимо Сильверстоун, в классической картине снялись Пол Радд, Стейси Дэш, Бриттани Мерфи, Дональд Фэйсон и Элиза Донован. Выпуском фильма занималась именно Paramount Pictures.
Ранее Алисия Сильверстоун пообещала $50 тысяч за украденных жирафят.