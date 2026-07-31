Главную роль в продолжении вновь исполнит 49-летняя Алисия Сильверстоун, которая вернется к образу Шер Горовиц. Действие развернется в наши дни. Героиня Сильверстоун многого добилась: она преуспела в бизнесе и воспитывает дочь. Однако спокойная жизнь рушится, когда девочка не проходит по конкурсу в старшую школу, и Шер приходится столкнуться с реалиями воспитания подростка.