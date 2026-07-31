Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

49-летняя Алисия Сильверстоун снимется в продолжении «Бестолковых»

Актриса вернется к роли Шер Горовиц в новом сериале
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Алисия Сильверстоун
Алисия СильверстоунИсточник: Legion-Media.ru

Стрим-сервис Paramount+ перекупил сиквел культовой комедии 1990-х «Бестолковые». Об этом пишет Variety. Изначально права на сериал принадлежали платформе Peacock, но весной текущего года ее руководство решило отказаться от разработки.

Главную роль в продолжении вновь исполнит 49-летняя Алисия Сильверстоун, которая вернется к образу Шер Горовиц. Действие развернется в наши дни. Героиня Сильверстоун многого добилась: она преуспела в бизнесе и воспитывает дочь. Однако спокойная жизнь рушится, когда девочка не проходит по конкурсу в старшую школу, и Шер приходится столкнуться с реалиями воспитания подростка.

Кадр из фильма «Бестолковые»
Кадр из фильма «Бестолковые»

Сериал будет состоять из шести эпизодов. Съемки намечены на 2027 год, площадкой станет Лос-Анджелес.

Оригинальный фильм «Бестолковые» вышел в 1995 году и был вольной интерпретацией романа Джейн Остин «Эмма». Помимо Сильверстоун, в классической картине снялись Пол Радд, Стейси Дэш, Бриттани Мерфи, Дональд Фэйсон и Элиза Донован. Выпуском фильма занималась именно Paramount Pictures.

Ранее Алисия Сильверстоун пообещала $50 тысяч за украденных жирафят.