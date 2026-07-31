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Звезда «Кухни» показал подросшего сына от Татьяны Арнтгольц

Актер Марк Богатырев опубликовал фото с сыном от Татьяны Арнтгольц
Марк Богатырев с сыном на премьере мультфильма «Три богатыря и свет клином», фото: пресс-служба
Марк Богатырев с сыном на премьере мультфильма «Три богатыря и свет клином», фото: пресс-служба

Марк Богатырев, известный по сериалу «Кухня», поделился редким кадром с наследником. В свой выходной артист забрал пятилетнего сына Данилу и отправился с ним в Лужники. Фото появилось в его соцсети.

«Босс на базе», — подписал он снимок.

Марк Богатырев показал сына / фото: соцсети
Марк Богатырев показал сына / фото: соцсети

Мальчик родился в браке Богатырева с актрисой Татьяной Арнтгольц. Официально пара расторгла брак 11 декабря 2025 года. По информации СМИ, инициатором развода выступил сам Богатырев, подавший заявление в мировой суд.

За день до того, как новость о расставании просочилась в прессу, артист опубликовал в личном блоге загадочное сообщение, заявив, что «только время расставит все по своим местам», и сопроводил его метафорическим текстом о грядущих переменах.

Ранее Марк Богатырев представил независимый фильм со своим участием.