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Культовый наряд Умы Турман из «Криминального чтива» продадут с аукциона

Белую рубашку и брюки-клеш могут продать за 30 тыс. долларов
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Криминальное чтиво»
Кадр из фильма «Криминальное чтиво»

Костюм, в котором героиня Умы Турман танцует твист в легендарном фильме Квентина Тарантино «Криминальное чтиво», выставили на аукцион. Об этом сообщает журнал Vogue.

Речь идет о белой рубашке с приталенным силуэтом и укороченных брюках-клеш, которые Миа Уоллес, жена мафиози, надевает во время встречи с Винсентом Вегой (Джон Траволта). Этот образ стал одним из самых узнаваемых символов картины 1994 года.

Кадр из фильма «Криминальное чтиво»
Кадр из фильма «Криминальное чтиво»

Костюм передал один из членов съемочной группы, который хранил его со времен работы над фильмом. Специалисты подтвердили подлинность вещи благодаря характерным деталям: внутри вшита резинка, которой не было в оригинальной магазинной версии, — повторить такую доработку крайне сложно.

Организаторы рассчитывают выручить за лот от 15 до 30 тысяч долларов. Аукцион пройдет 26 августа в автомобильном музее Петерсона в Лос-Анджелесе.