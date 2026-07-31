Речь идет о белой рубашке с приталенным силуэтом и укороченных брюках-клеш, которые Миа Уоллес, жена мафиози, надевает во время встречи с Винсентом Вегой (Джон Траволта). Этот образ стал одним из самых узнаваемых символов картины 1994 года.