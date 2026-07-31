В конце 2024 года имя Макара вновь оказалось в новостях после известия о смерти Фрейи Зильбер, которую нашли в Санкт-Петербурге. На церемонии прощания он не присутствовал. В 2025 году, по информации, прозвучавшей в СМИ со ссылкой на окружение Марии Шукшиной, Макар отправился в зону специальной военной операции. Весной 2026 года он впервые за долгое время появился в публичном поле. К тому моменту Касаткин уже вернулся со службы, занялся воспитанием сына, начал сниматься в кино и, по его словам, увлекся загородным хозяйством.