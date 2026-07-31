У Марии Шукшиной четверо детей — дочь и три сына. Ее отношения с детьми нельзя назвать идеальными. Более того, многие семейные конфликты и актриса, и ее подросшие дети выносили на публику. Расскажем о каждом ребенке Марии Шукшиной подробно.
Сколько детей у Марии Шукшиной
Актриса — мама четверых детей. Дочь Анна родилась в 1989 году, сын Макар — в 1997 году, близнецы Фока и Фома — в 2005.
Дочь Анна Трегубенко
Старшая дочь Марии Шукшиной Анна Трегубенко родилась 2 июля 1989 году в браке актрисы с Артемом Трегубенко. Они познакомились во время учебы в Институте иностранных языков имени Мориса Тореза, где оба учились на переводческом факультете.
После свадьбы у пары появилась дочь, но семейная жизнь быстро дала трещину. Мария Шукшина с детства снималась в кино и хотела продолжать актерскую карьеру, поэтому не стала отказываться от работы ради семьи. Вскоре супруги развелись. Анна осталась с матерью.
Позже отношения между Марией и дочерью стали одной из самых обсуждаемых тем в семье актрисы. Уже во взрослом возрасте Анна рассказывала, что в детстве ей не хватало внимания мамы. Более того, со слов девушки, мама ее часто била, особенно из-за учебы.
Ситуация изменилась после того, как в жизни семьи появился Алексей Касаткин — второй муж Марии Шукшиной. Анна воспринимала его как родного человека, поскольку ее биологический отец практически не участвовал в ее воспитании. Однако этот брак актрисы тоже оказался недолгим — спустя четыре года супруги расстались.
С третьим мужем Марии Шукшиной, Борисом Вишняковым, у Анны отношения не сложились. Позже она рассказывала, что отчим мог поднимать на нее руку, когда выпивал. При этом именно Анна помогала матери с младшими детьми: близнецы Фома и Фока родились, когда ей было 16 лет.
После школы Анна решила связать жизнь с кино и поступила на продюсерский факультет ВГИКа. Вскоре она вышла замуж за однокурсника, а через некоторое время у пары родился сын Вячеслав. Однако брак оказался недолгим, и мальчик остался жить вместе с Анной.
Появление внука не повлияло на отношения Анны и Марии Шукшиной. Конфликты в семье продолжились. Некоторое время старшая дочь актрисы жила вместе с бабушкой Лидией Федосеевой-Шукшиной в ее четырехкомнатной квартире в Санкт-Петербурге, которую та получила в наследство от Василия Шукшина. Именно эта квартира позже стала причиной громкого семейного спора. Лидия Федосеева-Шукшина, Мария Шукшина и ее сестра Ольга публично выясняли отношения из-за недвижимости.
В 2026 году Анне исполнилось 37 лет. Она занимается спортом, воспитывает сына и никак не зависит от известных родственников.
Сын Макар Касаткин
Макар Касаткин родился 20 ноября 1997 года в браке Марии Шукшиной с бизнесменом Алексеем Касаткиным. Однако семья распалась, когда мальчику было всего два года. Развод сопровождался громким конфликтом: по сообщениям СМИ, бывший супруг актрисы пытался увезти сына, после чего Мария обратилась в полицию. В ситуацию вмешалась и Лидия Федосеева-Шукшина. В итоге Макар остался жить с матерью, а его отец вскоре перестал участвовать в воспитании сына.
Мария Шукшина не раз говорила, что старалась воспитывать детей в строгости. В одном из интервью она признавалась, что хотела отдать Макара в кадетское училище. Позже в прессе появились сообщения, что подросток был категорически против такого решения и даже однажды ушел из дома.
В отличие от многих представителей знаменитой семьи, Макар не стремился связать свою жизнь с кино или телевидением. После школы он поступил на юридический факультет одного из московских вузов, однако подтверждений, что он получил диплом, нет. Сам Касаткин позже рассказывал, что окончил училище по специальности «повар». В разное время СМИ также писали, что он работал санитаром, охранником и некоторое время вовсе не имел постоянной работы.
Настоящую известность Макар получил не благодаря профессии, а из-за громкой истории с Фрейей Зильбер. В 2017 году их отношения стали одной из главных тем ток-шоу после того, как девушка объявила о беременности. Конфликт широко обсуждался на телевидении. Результаты ДНК подтвердили, что Макар действительно является отцом ребенка. Спустя некоторое время Фрейя передала сына Марии Шукшиной, и воспитанием мальчика занимались бабушка и отец.
В 2019 году Макар женился на Илоне Александровой. Свадьбу молодожены не афишировали и провели в узком кругу, однако этот брак оказался недолгим и завершился разводом.
В конце 2024 года имя Макара вновь оказалось в новостях после известия о смерти Фрейи Зильбер, которую нашли в Санкт-Петербурге. На церемонии прощания он не присутствовал. В 2025 году, по информации, прозвучавшей в СМИ со ссылкой на окружение Марии Шукшиной, Макар отправился в зону специальной военной операции. Весной 2026 года он впервые за долгое время появился в публичном поле. К тому моменту Касаткин уже вернулся со службы, занялся воспитанием сына, начал сниматься в кино и, по его словам, увлекся загородным хозяйством.
Сыновья-близнецы Фома и Фока
Младшие дети Марии Шукшиной — близнецы Фома и Фока — родились 31 июля 2005 года. Их отец — юрист и бизнесмен Борис Вишняков. Несмотря на долгие отношения, официально оформлять брак актриса не стала. Позже она объясняла это тем, что не хотела вновь проходить через развод. Однако избежать расставания все равно не удалось.
После разрыва между бывшими супругами вспыхнул затяжной конфликт из-за детей. Первое время воспитанием мальчиков в основном занимался Борис Вишняков, что нередко становилось поводом для споров с Марией Шукшиной. Самый громкий скандал разгорелся после того, как актриса уехала с сыновьями якобы на отдых. Борис Вишняков заявил, что бывшая возлюбленная фактически увезла детей без его согласия, и обратился в правоохранительные органы. История дошла до суда, который постановил, что Фома и Фока останутся жить с матерью. Несмотря на это, Борис продолжил участвовать в жизни сыновей.
В отличие от старших детей Марии Шукшиной, Фома и Фока практически не появляются в публичном пространстве. Они окончили школу, но информации о их дальнейшем образовании нет. Известно, что братья увлекаются боксом и ведут непубличный образ жизни. В СМИ лишь изредка появляются их новые фотографии.