В комментарии к ролику артист признался, что его тронули многочисленные поздравления, однако сейчас он сосредоточен на том, чтобы отвлечься от городской суеты.



«Мы тут немного офлайн... плывем не спеша, вокруг очень хорошо!!! Хочу сказать еще раз всем огромное спасибо за поздравления!! Не ожидал столько теплых слов... Позже потихоньку все дочитаю. А пока что наслаждаемся отдыхом и тишиной...» — написал Матвеев.