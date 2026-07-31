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Максим Матвеев показал как отдыхает на природе с сыновьями от Боярской

Актер выложил видео с речной прогулки
Рита Захарова
Автор Кино Mail

Максим Матвеев, отметивший 28 июля 44-летие, показал, как проводит время с семьей. В личном блоге актер разместил ролик с загородного отдыха. Вместе с ним на природу отправились его сыновья от Елизаветы Боярской — Андрей, которому уже 14 лет, и семилетний Григорий.

Максим Матвеев / фото: кадр из видео, соцсети
Максим Матвеев / фото: кадр из видео, соцсети

На кадрах видно, как Матвеев вместе с мальчиками плывет по реке на резиновой лодке. Управляет плавсредством младший Григорий, который ловко орудует веслами.

«Используем детский труд», — пошутил актер.

Григорий, сын Максима Матвеева и Елизаветы Боярской / фото: кадр из видео, соцсети
Григорий, сын Максима Матвеева и Елизаветы Боярской / фото: кадр из видео, соцсети

В комментарии к ролику артист признался, что его тронули многочисленные поздравления, однако сейчас он сосредоточен на том, чтобы отвлечься от городской суеты.

«Мы тут немного офлайн... плывем не спеша, вокруг очень хорошо!!! Хочу сказать еще раз всем огромное спасибо за поздравления!! Не ожидал столько теплых слов... Позже потихоньку все дочитаю. А пока что наслаждаемся отдыхом и тишиной...» — написал Матвеев.