Максим Матвеев, отметивший 28 июля 44-летие, показал, как проводит время с семьей. В личном блоге актер разместил ролик с загородного отдыха. Вместе с ним на природу отправились его сыновья от Елизаветы Боярской — Андрей, которому уже 14 лет, и семилетний Григорий.
На кадрах видно, как Матвеев вместе с мальчиками плывет по реке на резиновой лодке. Управляет плавсредством младший Григорий, который ловко орудует веслами.
«Используем детский труд», — пошутил актер.
В комментарии к ролику артист признался, что его тронули многочисленные поздравления, однако сейчас он сосредоточен на том, чтобы отвлечься от городской суеты.
«Мы тут немного офлайн... плывем не спеша, вокруг очень хорошо!!! Хочу сказать еще раз всем огромное спасибо за поздравления!! Не ожидал столько теплых слов... Позже потихоньку все дочитаю. А пока что наслаждаемся отдыхом и тишиной...» — написал Матвеев.
Ранее Боярская трогательно поздравила мужа с днем рождения и годовщиной свадьбы.