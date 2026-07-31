Арнольд Шварценеггер встретил свой 79-й день рождения 30 июля, не изменяя традиции. Актер опубликовал в личном блоге два снимка, на которых он в солнцезащитных очках прорабатывает мышцы рук на уличном тренажере.
«Сегодня мне исполняется 79 лет», — подписал Шварценеггер фотографии. — Я не хочу никаких подарков. Вместо этого мы с моей командой переворачиваем фитнес-индустрию с ног на голову».
Вслед за этим актер предложил поклонникам оформить подписку на популярное фитнес-приложение.
Для Шварценеггера уже стало привычным делом совмещать празднование дня рождения с занятиями спортом. Годом ранее, когда ему исполнилось 78 лет, он выложил ролик с кардио-тренировкой на велотренажере.
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