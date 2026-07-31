Бывший супруг Надежды Михалковой, режиссер Резо Гигинеишвили, впервые за долгое время показал публике своих повзрослевших наследников. На своей странице в соцсети постановщик опубликовал кадр с отдыха, на котором позирует вместе с 15-летней дочерью Ниной и 13-летним сыном Иваном. В подписи к фото режиссер уточнил, что сейчас проводит время с детьми в Испании.
Поклонники тут же засыпали продюсера комплиментами и восторженными отзывами. В комментариях они пишут: «Господи, ну какие красивые дети», «Ну что за красавцы выросли», «Дети невероятные», «Какие все чудесные», «Ниночка — ваша копия», «Очень красивые», «Все в Надю», «Сын — копия матери», «Вот это генофонд».
Напомним, что брак Михалковой и Гигинеишвили распался в 2017 году, спустя семь лет совместной жизни. Актриса крайне редко откровенничает о личной жизни, однако в некоторых интервью она признавалась, что развод дался ей непросто. При этом звезда никогда не раскрывала истинные причины расставания с режиссером. Как объясняла сама артистка, она может публично обсуждать только собственную жизнь, не имея права затрагивать других людей.
Ранее Анна Михалкова показала редкое фото с сестрой Надеждой.