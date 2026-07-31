Напомним, что брак Михалковой и Гигинеишвили распался в 2017 году, спустя семь лет совместной жизни. Актриса крайне редко откровенничает о личной жизни, однако в некоторых интервью она признавалась, что развод дался ей непросто. При этом звезда никогда не раскрывала истинные причины расставания с режиссером. Как объясняла сама артистка, она может публично обсуждать только собственную жизнь, не имея права затрагивать других людей.