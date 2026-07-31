Спустя несколько лет это выступление неожиданно завирусилось после того, как его прокомментировал Маск. Бизнесмен опубликовал ряд сообщений, где подверг речь Хэтэуэй жесткой критике, заявив, что актриса лишь зачитывала заранее подготовленный кем‑то текст, не вникая в его смысл. По словам Маска, ответственность за содержание выступления должна лежать не столько на самой артистке, сколько на авторах ее речи.