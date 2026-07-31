Илон Маск вновь оказался в центре публичного скандала после серии резких высказываний в соцсети. На этот раз бизнесмен набросился с критикой на обладательницу «Оскара» Энн Хэтэуэй, обвинив актрису в отсутствии самостоятельной позиции и слепом следовании чужим идеям.
Причиной конфликта стало давнее выступление Хэтэуэй, прозвучавшее в 2018 году на благотворительном вечере правозащитной организации Human Rights Campaign. В своей речи актриса поднимала темы расовой инклюзивности, равноправия и защиты прав ЛГБТ (Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Она призывала отказаться от парадигмы, согласно которой общественные нормы и политические решения ориентируются исключительно на интересы белых гетеросексуальных людей — позиция, которая в тот период активно обсуждалась в контексте движения за гражданские права и борьбы с дискриминацией.
Спустя несколько лет это выступление неожиданно завирусилось после того, как его прокомментировал Маск. Бизнесмен опубликовал ряд сообщений, где подверг речь Хэтэуэй жесткой критике, заявив, что актриса лишь зачитывала заранее подготовленный кем‑то текст, не вникая в его смысл. По словам Маска, ответственность за содержание выступления должна лежать не столько на самой артистке, сколько на авторах ее речи.
В своих публикациях миллиардер перешел на личные высказывания, назвав Хэтэуэй «марионеткой» и утверждая, что у актрисы «маленький птичий мозг». Он обвинил звезду в неспособности к самостоятельному критическому мышлению и в том, что она лишь озвучивает чужие идеи, подчеркивая, что подобная «чтение по бумажке» опасно влияет на общественную дискуссию вокруг тем равноправия и прав меньшинств.